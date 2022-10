Governo, Scilipoti torna al Senato: “Meloni coraggiosa”

(Adnkronos) – Mimmo Scilipoti c’è. Presidente dell’Unione cristiana, che “si riconosce nell’area di centrodestra” torna a palazzo Madama per sentire da vicino Giorgia Meloni. “Il” o “la” premier? “Questione di lana caprina – ribatte – quello che conta sono le qualità. Chi non si batte per le proprie idee -dice all’Adnkronos, rilanciando un vecchio mantra – o non valgono le sue idee o non vale lui, o lei… E lei ha il coraggio di difenderle”.

Domenico Scilipoti Isgrò, tuttavia, sul Reddito di cittadinanza suggerisce prudenza: “La situazione del Paese è quella che è, non è prudente metterlo in discussione”. Ma lui, ‘rocambolesco’ ex Idv e poi Fi, fa un’apertura di credito quasi incondizionata a Giorgia Meloni: “Ha messo al centro i valori e questo è importante, sia per chi li ha, sia per chi non li ha, come per la religione: è importante anche per gli atei sapere che c’è chi in Dio ci crede…”.