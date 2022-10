Governo, Tajani: “In prossimo esecutivo Forza Italia a pari dignità con Lega”

(Adnkronos) – “Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamo pari dignità con la Lega, visto che abbiamo preso gli stessi voti. L’importante però sono i contenuti, non è una questione di poltrone”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sulla formazione del prossimo governo. Parlando a margine del Villaggio Coldiretti a Milano, Tajani ha spiegato che “pari dignità vuol dire una posizione bilanciata. Questo è importante anche per noi per dare un contributo come anima popolare e anche per l’importanza del ruolo di Silvio Berlusconi”.

”Per Forza Italia Salvini può fare il ministro di qualsiasi dicastero, deve scegliere lui. Poi chiaramente sono il Capo dello Stato e il presidente del Consiglio che esamineranno la lista dei ministri. Però per quanto ci riguarda non ci sono assolutamente problemi” ha risposto Tajani a chi gli chiedeva della possibilità del segretario della Lega di diventare ministro dell’Interno. “Ognuno può scegliere dove ritiene opportuno andare in sintonia con i leader e il Capo dello Stato, a cui spetta l’ultima parola sui ministri e sul presidente del Consiglio da incaricare. L’importante è fare bene e affrontare i problemi degli italiani. I nomi verranno dopo”, ha aggiunto il coordinatore nazionale di Forza Italia.