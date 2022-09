Governo, totoministri, Lega e Pd: i favoriti dai bookmaker

(Adnkronos) – All’indomani della vittoria delle elezioni del centrodestra, cominciano a circolare ipotesi sulla squadra di Governo di Giorgia Meloni, che con ogni probabilità sarà la prima premier donna in Italia. Al ministero dell’Economia, riporta Agipronews, potrebbe andare Cesare Pozzi, favorito a 1,60 secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali. Dietro di lui Luigi Buttiglione (a 3,50) e Fabio Panetta (a 5,20). Il risultato elettorale vede la Lega fortemente ridimensionata, ma per i bookmaker il leader Matteo Salvini rimane in lista per un ministero-chiave, quello degli Interni, a quota 1,90, davanti a due fedelissimi di Fratelli d’Italia come Adolfo Urso (a 3,10) e Ignazio La Russa (a 3,90). Lega avanti anche nelle quote per il ministro della Giustizia, con Giulia Bongiorno a 1,80 davanti a Marcello Pera (a 2,90) e a Carlo Nordio (a 5 volte la scommessa). Per gli Esteri circola il nome di Franco Frattini (a 1,82), seguito in lavagna da Elisabetta Belloni a 2,27, con Antonio Tajani a 9 volte la scommessa. Alla Sanità potrebbe andare una donna, con Licia Ronzulli avanti a 1,84 e Letizia Moratti che insegue a 2,95. Più distante Luca Coletto a 4,60.

LEGA – “Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti”. Matteo Salvini ha commentato così il flop della Lega alle elezioni politiche vinte da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, ma non pensa alle dimissioni: “Non ho mai avuto così tanta determinazione e voglia di lavorare”. I betting analyst, riporta ancora Agipronews, aprono però le scommesse sul prossimo segretario della Lega: secondo Oddsdealer.net, a prendere il posto di Salvini sarà uno tra Massimiliano Fedriga (a 2,41) e Luca Zaia (a 2,88). Più lontana l’ipotesi di Massimo Garavaglia (a 4,16), con Giancarlo Giorgetti a 5 volte la posta.

PD – Dopo la sconfitta alle elezioni politiche, il segretario del Pd Enrico Letta ha intanto annunciato che non si ricandiderà alla guida del partito, di fatto aprendo a un congresso anticipato. La caccia al nuovo numero uno, riporta quindi Agipronews, scatta anche tra i betting analyst: secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, il prossimo segretario del Pd potrebbe essere uno tra Dario Franceschini (a 2,40) e Andrea Orlando (a 2,91), con Stefano Bonaccini che insegue a 4,15, davanti a Debora Serracchiani, ultima a 5 volte la scommessa.