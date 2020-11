Gp Bahrain da brivido: prima il terrore per Grosjean, poi le lacrime per Hamilton, verso il suo VIII titolo

Una gara che di emozioni ne ha davvero date tante, sia in positivo che in negativo, quella offerta oggi dal circuito del Gp del Bahrain.

Mentre tutti gli occhi sono puntati sull’asso britannico, e le Ferrari – ormai in evidente affanno – scatta il verde. Pochi metri e la Haas di Romain Grosjean centra in pieno le barriere: attimi di terrore, l’auto prima si spezza e poi si incendia. Fortunatamente Grosejan riesce ad abbandonare l’abitacolo alle prime fiamme e, a vederlo, sembra non abbia accusato lo schianto con la gravità che tutti temevano.

Come twitteranno poi dal suo team: ”È stato spaventoso da vedere, ma siamo contenti di vedere Romain uscire dalla Medical Car”. In ospedale al pilota, che non ha mai perso conoscenza, sono state riscontrate lesioni superficiali alle mani e alle caviglie.

Gp Bahrain: dopo l’incidente di Grosjean, paura anche per Stroll

Ma non finisce qui. Ricomposta la colonna, dopo lo sventolio della bandiera a scacchi, si riparte ma, ritornano i brividi: la Racing Point di Lance Stroll viene ‘toccata’ dall’Alpha Tauri di Kvjat (per altro coinvolto poco prima già nell’incidente di Grosjean), e finisce per ribaltarsi. Ma è lo stesso Stroll a tranquillizzare tutti, comunicando subito attraverso il microfono che tutto ok.

Gp Bahrain: 11 volte Hamilton, una vittoria che vale il suo VIII titolo

Finalmente inizia questo terzultimo appuntamento del Mondiale e, manco a dirlo, ormai prossimo al suo ottavo titolo, Lewis Hamilton festeggia la vittoria numero 95 della sua carriera (11ima in questa stagione).

Gp Bahrain: la coppia Verstappen-Albon (Red Bull) su podio

Per la cronaca, dietro di lui ecco poi la coppia Verstappen-Albon (Red Bull).

Gp Bahrain: come risaputo, per le due Ferrari c’è solo da avere pazienza…

Dicevamo le due Ferrari, beh basta soltanto riportare che Charles Leclerc è ‘riuscito’ a conquistarsi un decimo posto, mentre Sebastian Vettel il tredicesimo. D’altra parte i tifosi del Cavallino sono perfettamente a conoscenza della situazione: come spiegato dal team ingegneristico di Maranello, le Ferrari sono nel bel mezzo di un totale che restyling, che inizierà a dare i suoi frutti non prima di 3 anni…

