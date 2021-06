Gp Catalogna, Rossi e Marquez cadono: vince Oliveira

Miguel Oliveira vince il Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il portoghese della Ktm si impone davanti alle Ducati del francese Johann Zarco e dell’australiano Jack Miller.

Prova sfortunata del leader del mondiale Fabio Quartararo terzo al traguardo ma classificato quarto per una penalizzazione di 3″ dovuta a un taglio di curva. Il francese della Yamaha, a lungo al comando, ha rotto la tuta di gara correndo a petto nudo gli ultimi giri. Quinto e sesto posto per gli spagnoli Joan Mir, in sella alla Suzuki e Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale. Alle loro spalle Francesco Bagnaia con la Ducati, il sudafricano della Ktm Brad Binder e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Completa la top ten Enea Bastianini (Ducati). Nella classifica del mondiale Quartararo è sempre primo con 118 punti, 17 in più di Zarco, 28 di Miller e 30 di Bagnaia.

Si è chiuso con una scivolata, senza conseguenze fisiche, a 8 giri dalla conclusione il Gp di Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha Petronas si trovava al 13° posto. Terminata anzitempo anche la gara dello spagnolo della Honda Marc Marquez caduto, anche lui senza problemi di natura fisica, nella prima parte della corsa quando era sesto. Per la prima volta in carriera Marquez è caduto in tre Gp di fila.