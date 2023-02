Gra Roma, auto brucia sul raccordo. Il conducente, tra le fiamme, soccorso in eliambulanza. Le immagini, riprese dagli automobilisti, finiscono sui social. Il video di un’auto che brucia ferma sulla corsia d’emergenza e un uomo poco fuori avvolto dalle fiamme: la sequenza è finita in rete, rilanciata dal sito Welcome to Favelas, e mostra quanto successo intorno alle 12 di ieri, lunedì 6 febbraio, sul grande raccordo anulare all’altezza di Casal del Marmo. L’auto sulla corsia d’emergenza, l’incendio e l’esplosione riportata da diversi testimoni.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Per soccorrere più velocemente l’uomo sul raccordo è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Sant’Eugenio in codice rosso.