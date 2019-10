Graduatoria Veterinaria 2019 è online: ecco dove e come vederla

Ci siamo. Dopo tanta attesa l’ora è giunta. La Graduatoria Veterinaria 2019 è online: ecco dove come tutti gli interessati possono vederla.

Non c’è più da aspettare, temere, sperare o tremare. Infatti è stata pubblicata online la graduatoria di Veterinaria per il 2019.

Questo vuol dire che dunque tutti partecipanti potranno scroprie se hanno ottenuto o meno un posto nella loro facoltà dei sogni.

Graduatoria Veterinaria 2019 è online: ecco dove e come vederla e tutto ciò che c’è da sapere

Dunque è pubblicata la graduatoria ufficiale di Veterinaria 2019. Pertanto tra i migliaia di candidati solamente uno ogni 5 potrà accedere alla facoltà.

Il test di Veterinaria si è svolto il 4 settembre e i risultati in forma anonima sono stati pubblicati il 18 settembre, mentre dal 27 settembre si può visionare, nella propria area privata, il test svolto e analizzare gli errori.

La prima cosa da sapere è che per appunto la graduatoria ufficiale di Veterinaria sarà visionabile nella stessa sezione dei risultati anonimi.

La graduatoria ufficiale indica in modo incontrovertibile chi è entrato alla facoltà, con una eccezione.

Infatti per coloro che, purtroppo, non hanno ottenuto un posto per un nulla, ci sarà ancora speranza con i ripescaggi. Quando?

E’ presto detto: il primo cadrò il 9 ottobre.

Va anche detto che il punteggio medio calcolato dovrebbe essere 43,7. Come per il test d’ingresso di Medicina si tratta appena del punteggio medio calcolato dalle aziende che si occupano di creare i test di esercitazione e non si tratta di un dato ufficiale.

C’è frenesia intorno agli esiti della Graduatoria ufficiale test Veterinaria 2019. Il risultato ufficiale del test di Veterinaria concederà per il 2019 a 759 candidati di entrare nella facoltà

L’orario di pubblicazione delle graduatorie, non era stato reso noto dal Miur, che aveva solo specificato che la graduatoria sarebbe stata disponibile da martedì 1°ottobre.

In molti pensavano di vedere gli esiti per ore 10:30, ma il Miur ha stupito tutto: eccoli già dalle ore 8:45 sul sito di Universitaly alla propria area privata è possibile visionare la graduatoria ufficiale.

In questo senso, in questi minuti tantissimi ragazzi e ragazze hanno già superato l’ansia scoprendo il verdetto fin dalle prime ore della giornata.

Saranno tutti lì, a controllare la loro posizione in graduatoria: gli aspiranti studenti di veterinaria hanno trovato online i risultati.

Il Miur potrebbe aver deciso di anticipare i vari passaggi per facilitare i ragazzi nelle pratiche di immatricolazione e soprattutto per non farli vivere con l’ansia la giornata.

Le graduatorie di Veterinaria sono visibili sul sito Universitaly.