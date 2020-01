Grafici 2020 Paolo Fox: oroscopo e previsioni in diretta per amore, lavoro e fortuna

Grafici 2020 Paolo Fox: oroscopo e previsioni in diretta per amore, lavoro...

Attesissimi come ormai da tradizione, ecco i famigerati grafici 2020 di Paolo Fox: l’andamento per ogni segno zodiacale nel nuovo anno, il 2020, con gli alti e bassi mese per mese nelle differenti sfere di interesse: lavoro, amore e fortuna.

Per questo approfondimento sull’oroscopo 2020 di Paolo Fox non sono state sovvertite le aspettative: l’astrologo ha utilizzato, come successo anche in passato, lo spazio dedicato nel programma I fatti vostri su Rai 2.

Diamo uno sguardo allora a tutti i grafici del 2020 stilati da Paolo Fox, per ciascun segno dello zodiaco.