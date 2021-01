Gran Bretagna, nuovo lockdown. Johnson: “State a casa”

“Dobbiamo fare di più insieme per tenere sotto controllo questa nuova variante del Covid mentre i vaccini vengono somministrati”. Così ieri, lunedì 4 gennaio, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown in Inghilterra. “Dobbiamo adottare un lockdown abbastanza duro per contenere questa variante”, ha spiegato il premier, ordinando ai cittadini di rimanere a casa.

Si potrà uscire solo per “ragioni limitate consentite dalla legge”, ovvero per l’acquisto di beni essenziali, per motivi di lavoro, di salute, per fare attività fisica o “per scappare da abusi domestici”. A partire da oggi didattica a distanza per le scuole, con l’eccezione degli studenti di figli impegnati in settori chiave e di quelli più vulnerabili dal punto di vista sociale. Johnson ha rassicurato che le scuole non sono pericolose per gli studenti, che però possono diventare “vettori di trasmissione” del virus.

Il vaccino

Con i contagi e le vittime in aumento, preoccupa la nuova variante del virus, “più contagiosa del 50-70%” secondo gli scienziati britannici. Per questo il premier ha chiesto ai cittadini un ultimo sforzo: “Ora più che mai è importante seguire le regole”. Per metà febbraio il governo britannico spera di aver somministrato il vaccino a tutto il personale sanitario e alle categorie a rischio. “Sono convinto che stiamo affrontando l’ultima fase di questo periodo difficile – ha concluso Johnson – Ora più che mai dobbiamo essere uniti. State a casa, proteggete il servizio sanitario, salvate vite”.

Mario Bonito