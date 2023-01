(Adnkronos) – Un’operazione per estrarre una granata non esplosa dal corpo di un soldato dell’Ucraina. Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno di Kiev, sui social pubblica la foto che documenta l’intervento eseguito dal chirurgo militare Andrii Verba. L’operazione, per estrarre la granata dal torace del militare, è stata effettuata alla presenza di due militari del genio, che in sala operatoria hanno guidato i medici per evitare che l’ordigno esplodesse.