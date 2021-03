Grande è il desiderio della riscoperta del Mausoleo di Augusto imperatore, un viaggio nella storia in pieno centro città

Tutto esaurito, e in poche ore, le disponibilità delle prenotazioni per le visite individuali fino a tutto il mese giugno: Restano disponibili invece i biglietti per gruppi organizzati e le associazioni culturali con guide turistiche abilitate. Il Mausoleo di Augusto, riaperto al pubblico il primo marzo, solo due giorni fa, era rimasto chiuso, al pubblico dal 2007: Sopralluoghi, rilievi e indagini archeologiche tutto per avviare il progetto di recupero e restauro. È tra le più imponenti opere architettoniche della Roma imperiale, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. Contestualmente al percorso per le visite al Museo è stata riqualificata anche l’area di piazza “Augusto imperatore” resa ora più vivibile dallo spostamento dei capolinea dei bus e dall’eliminazione dei parcheggi; un indubitabile vantaggio per gli spazi e la fruibilità dell’area per i cittadini e i turisti.

Le visite hanno la durata di circa 50 minuti, ma tanto basta per soddisfare il desiderio di fare un viaggio nella storia, nell’architettura e nell’arte, con la speranza che a breve sia superata la stretta per l’emergenza Covid e si possa aprire, e visitare il monumento, voluto dal primo imperatore di Roma alla sua memoria, anche nel fine settimana .