Grande Fratello stasera, sorprese per due inquiline e televoto a otto

(Adnkronos) – Nuova puntata del Grande Fratello oggi, lunedì 15 gennaio 2024, che andrà in onda come sempre su Canale 5. Questa sera Alfonso Signorini, insieme all’opinionista Cesara Buonamici e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, aspetta il pubblico per commentare insieme le ultime avventure degli inquilini. Beatrice Luzi è tornata in Casa ed è ritornata anche in Nomination insieme a Federico, Rosanna e Monia. A loro si sono aggiunti Anita, Paolo, Sergio e Stefano. Un televoto molto denso, dunque, popolato da nuovi ingressi e veterani: tutti protagonisti, questa settimana, di numerosi scontri.

In tema di scontri, Mirko continua a essere infastidito dal modo in cui Giuseppe si approccia a Perla e questa sera vorrà avere un faccia a faccia con l’ex coinquilino. Non solo scintille però: ci sarà infatti modo anche di assistere a sorprese, incontri e abbracci. Fiordaliso verrà sorpresa da suo figlio Paolo: sarà il più piccolo dei suoi figli a infrangere la sua convinzione di non vederli mai dal vivo in puntata.

Un’altra sorpresa attenderà Anita, la ragazza, da diverse settimane, sente la mancanza di suo fratello Leandro, di cui spesso racconta e per il quale nutre un infinito amore. Sarà proprio lui ad abbracciare la sorella.