Grande Fratello Vip 2020: i nomi di tutti i concorrenti del reality

Ai nastri di partenza del Grande Fratello Vip 2020 c’è un parterre ricco, variegato e distribuito in modo particolarmente corposo secondo quelle che, secondo gli autori, può rappresentare una base solida degna della nomea e delle aspettative legate al programma.

Molti nomi sono stati anticipati nelle settimane passate, gli ultimi sono arrivati al rush finale: ebbene, però, la domanda è proprio questa. Ovvero: chi sono i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Chi sarà in gara in questa edizione 2020 che parte l’8 Gennaio in prima serata su Canale 5?

Ecco i nomi di tutti i concorrenti che prenderanno parte al programma condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo e di Wanda Nara.

Grande Fratello Vip 2020: il cast dei concorrenti

Il cast del Grande Fratello Vip 2020 è stato ufficializzato in modo definitivo. La partenza per Mercoledì 8 gennaio in prima serata, sotto la guida dell’eclettico Alfonso Signorini è uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva.

A prendere parte alla quarta edizione del reality show saranno personaggi di spessore, noti o meno noti, ma indubbiamente ‘scolpiti’ intorno all’esigenza di attirare il maggior numero di persone davanti allo schermo.

Alfonso Signorini sarà a sua volta chiamato a realizzare l’impresa di elevare ancor più gli ascolti TV e di far dimenticare Ilary Blasi: per farlo, con lei saranno due opinionisti molto particolari, come detto: Pupo e Wanda Nara. Ma invece, i concorrenti?

Ai 19 nuovi concorrenti di questa edizione del GF Vip si aggiungeranno a 4 cosiddette vecchie glorie il cui vero grande obiettivo è quello di creare elementi di intrattenimento per tenere i telespettatori il più possibile davanti allo schermo di Canale 5, continuando a fidelizzarli ancora di più.

Ecco perchè il lavoro relativo alla composizione del cast è stato particolarmente certosino. Quella che segue, dunque, è la lista ufficiale dei vip del Grande Fratello 2020 che è venuta fuori da questo lavoro di amalgama.

Il gruppo degli inquilini di questa quarta edizione è composto da alcuni vip che sono delle vere novità in quanto a reality show: per esempio, il giornalista Michele Cucuzza, che prova a rilanciarsi dopo gli anni più floridi della sua carriera Tv. Oppure la bella produttrice cinematografica Rita Rusic oppure l’opinionista Barbara Alberti.

Una delle protagoniste più attese è Adriana Volpe che dopo lo stop i Mezzogiorno in Famiglia e l’avventura in Pechino Express – è passata dall’altra parte della barricata mediatica, sul fronte ‘biscione’.

Grande Fratello Vip 2020: ben 7 ex naufraghi dell’Isola dei Famosi

A quanto pare agli autori è sembrato piuttosto proficuo andare a pescare un gran numero di nuovi partecipanti per questo GF Vip 2020 da un altro reality molto noto, ovvero l’Isola dei Famosi: sono addirittura sette, infatti, i concorrenti che in passato sono diventati naufraghi all’Isola dei Famosi. Chi sono?

In primo luogo la showgirl Antonella Elia, che vinse la nona edizione del reality ma anche due personaggi molto vibranti e protagonisti di pagine indelebili nelle storie dei reality. Si tratta degli gli attori Fabio Testi e Antonio Zequila. A loro si aggiunge l’egittologo Aristide Malnati, e la showgirl Fernanda Lessa.

Dopo le anticipazioni, è confermata anche la presenza dell’ex Madre Natura Paola di Benedetto, fidanzata attualmente con Federico Rossi del duo Benji e Fede, e l’attore Andrea Montovoli che prese parta a Pechino Express.

Sono reduci dall’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes, l’ex tronista Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis di cui si vocifera abbia avuto una relazione con Cristiano Ronaldo.

Nei reality hanno esperienze anche Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, e l’influencer Clizia Incorvaia che ha visto naufragare il matrimonio con Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni, dopo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

A loro si aggrega anche il cantante Pago, ovvero Pacifico Settembre che, dopo la fine della storia con l’ex tronista Serena Enardu finita durante Temptation Island Vip 2019 è tornato single. Partecipa anche Licia Nunez, nota per aver intepretato Elena Monforte ne Le Tre Rose di Eva, e anche il modello Andrea Denver oltre a Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.

Come detto, a loro si uniscono gli ex concorrenti della versione nip: si tratta di Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Non tutti e quattro però riusciranno ad entrare in gioco.

Ecco di seguito l’elenco diviso per categorie. Prima uomini, poi donne.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: uomini

Paolo Ciavarro

Michele Cucuzza

Andrea Denver

Ivan Gonzalez

Aristide Malnati

Andrea Montovoli

Pago

Fabio Testi

Antonio Zequila

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Salvo Veneziano

Sergio Volpini

Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: donne

Barbara Alberti

Paola Di Benedetto

Elisa De Panicis

Antonella Elia

Clizia Incorvaia

Fernanda Lessa

Carlotta Maggiorana

Licia Nunez

Rita Rusic

Adriana Volpe