Grande Fratello Vip 2020: il calendario di tutte le puntate del GF VIP e gli ‘avversari’ su Rai1

Molte sono le indicazioni preziose da tenere a mente circa la quarta edizione del Grande Fratello Vip che a partire dall’8 Gennaio 2020 torna in onda in prima serata e, analizzando a più ampio raggio, in ben quattro canali Mediaset con varie strisce giornaliere, approfondimenti in Day Time e dirette h24.

Ma quando, fino a quando e in quali orari va in onda il Grande Fratello Vip 2020? Tra le informazioni più utili c’è senza dubbio quella che riguarda la messa in onda, o per meglio esser chiari il calendario delle puntate del GF VIP 2020.

Ecco quando, e in quali giorni andranno in onda tutte le puntate del Grande Fratello vip.

Grande Fratello Vip 2020: il calendario delle puntate

Al contrario delle stagioni condotte da Ilary Blasi, non cambia dunque solo il periodo (il reality era trasmesso in autunno), ma pure la periodicità delle puntate. Infatti si esordisce di mercoledì, si prosegue di venerdì e si doppia al lunedì.

Ecco, nello specifico, il calendario delle puntate del Grande Fratello Vip 2020 e, nello stesso quale sarà il programma di concorrenza che metterà in campo Rai 1.

Prima puntata, mercoledì 8 gennaio: Rai 1 risponde con Heidi.

Seconda puntata, venerdì 10 gennaio: Rai 1 risponde con la prima puntata Il Cantante Mascherato.

Terza puntata, venerdì 17 gennaio: Rai 1 risponde con la seconda puntata de Il Cantante Mascherato.

Quarta puntata, lunedì 20 gennaio: Rai 1 risponde con la seconda puntata de La Guerra è Finita.

Quinta puntata, venerdì 24 gennaio: Rai 1 risponde con la terza puntata Il Cantante Mascherato.

Sesta puntata, lunedì 27 gennaio: Rai 1 risponde con la terza puntata La Guerra è Finita.

Settima puntata, venerdì 31 gennaio: Rai 1 risponde con l’ultima puntata Il Cantante Mascherato.

Ottava puntata, lunedì 3 febbraio: Rai 1 risponde con l’utima puntata La Guerra è Finita.

Nona puntata, lunedì 10 febbraio: Rai 1 risponde con la prima puntata L’Amica Geniale 2.

Il GF Vip pertanto andrà a scontrarsi con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, in onda su Rai 1 nei quattro venerdì del mese (dal 10 al 31 gennaio) e, a patto di cambi in corsa, con La Guerra è Finita, la fiction con Michele Riondino e Isabella Ragonese.