Grande Fratello Vip 2020, prima puntata: Serena Enardu va al televoto, Fabio Testi eliminato e privé con 4 ex gieffini

Ecco come è andata nel corso della prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip 2020, la quarta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini affiancato dalla prosperosa Wanda Nara e da Pupo, e come noto spalmato su ben 4 canali Mediaset diversi per un lungo calendario di appuntamenti imperdibili.

Ad un quarto d’ora dalle dieci di sera, parte con una clip sui venti anni del GF, la quarta edizione vip del reality. Alfonso Signorini apre letteralmente le danza ammettendo “è una tappa importante della mia vita professionale”. Arriva poi subito dopo Pupo che introduce con una canzone in stile sudamericano Wanda Nara.

Sono le dieci quando iniziano le presentazioni dei protagonisti del reality tramite clip dedicate: il primo è Michele Cucuzza, che si presenta e si nasconde poi per l’arrivo dell’altra concorrente, Rita Rusic, anche lei presentata con servizio preconfezionato. La prima gag sulla respirazione per far rinvenire Rita Rusic dopo lo scherzo di Cucuzza, in realtà, non sembra riuscitissima.

Arriva il terzo vip: Antonella Elia, che entra con forse troppa enfasi, e si introduce nella casa tramite un oblò sporcandosi tutta. Con una clip si passa a Andrea Denver. Giocando sul suo sapere calcistico Wanda Nara chiede l’intervento del Var per vedere il lato b del modello.

A mezzora dalle 22, Alfonso Signorini entra in contatto poi con Barbara Alberti: “Sono orgoglioso di averla con noi in questo mio Grande Fratello Vip”. La scrittrice entrerà in quella che ha definito “una gabbia di matti” solo venerdì.

aggiornamento ore 00,41 Sergio Volpini e Salvo Veneziano, con Salvo che dedica la serata a “una mamma che dieci anni fa ha perso un figlio”, cioè la mamma di Pietro Taricone. Arriva il turno di Paola Di Benedetto , che fa anche il compleanno, 25 anni con tanto di torta e un mazzo di rose rosse e gli auguri del fidanzato Federico di Benji e Fede ). Tramite clip gli vengono introdotti gli ex gieffini, con Salvo che dedica la serata a “una mamma che dieci anni fa ha perso un figlio”, cioè la mamma di

E mentre Sergio e Salvo si esibiranno a mò di banda de La Casa di Carta, Signorini presenta Serena Enardu , ex fidanzata di Pago , che entrerà nella Casa con la chitarra, e dovrà subito affrontare un filmato del percorso tra lui e Serena a Temptation Island Vip. Proprio la Enardu è al centro del primo televoto.

Grande Fratello Vip 2020: Il primo televoto riguarda Serena Enardu

Sono le 23.30 quando infatti il conduttore apre il primo televoto: “Volete che Serena resti nella Casa?”. Nella seconda puntata di venerdì si conoscerà il verdetto.

Dopodichè c’è spazio per l’arrivo di Fabio Testi mentre Antonella Elia per raggiungere gli altri deve cantare la sigla di Non è la Rai. Si passa alla presentazione di Adriana Volpe, e al rientro di due altri ex gieffini: Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, che raggiungono la passerella.

La puntata prosegue con l’introduzione di Clizia Incorvaia. Naturalmente si discute di lei, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, e vengono chiamati in causa, per fare verve, sia Wanda Nara che Pupo sul tema delle corna. Intanto entra in scena Paolo Ciavarro e viene comunicato che Serena resterà due giorni – aspettando il televoto – in una stanza segreta della Casa.

E’ infine il momento di introdurre Licia Nunez, che viene raccontata soprattutto per i suoi sette anni con Imma Battaglia. Barbara Alberti con Signorini dichiara: “Imma Battaglia spezza più cuori che pagnotte”.

Grande Fratello Vip: le nomination

A cinque minuti dall’una di notte è il momento delle nomination. Alfonso dichiara: “Il GF ha deciso che un uomo dovrà uscire dalla Casa stasera stessa. A stabilirlo saranno soltanto le donne”.

Paola nomina Andrea Denver perché non vuole nominare gli over, Antonella nomina Fabio Testi perché russa e lo stesso fa Rita. Clizia si adegua senza motivare. Adriana sceglie Paolo Ciavarro e Licia sceglie Andrea Denver perchè non lo conosce.

Signorini dà il verdetto: “Il concorrente che deve immediatamente uscire dalla Casa del Grande Fratello è Fabio Testi”. Lui se la ride: “Ho già le valigie pronte”. Come Adriana Volpe intuisce, Testi entra nel privé, e scopre di non essere eliminato e di non essere solo: ci sono Pasquale, Patrick, Salvo e Sergio.

