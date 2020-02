Grande Fratello Vip 2020, puntata 17 Febbraio: anticipazioni, i genitori di Paolo Ciavarro nella casa

Al Grande Fratello Vip 2020, dopo le emozioni e le novità pirotecniche della puntata di San Valentino e le ennesime rivoluzioni relative alla figura e alla situazione di Serena e Pago c’è sempre più spazio per i sentimenti. Cosa accadrà stasera?

La vicenda di Paolo e Clizia è sempre più al centro delle attenzioni di Signorini ed in fatti intorno a questo tema si svilupperà una puntata che per alcuni sarà cruciale. Cosa accadrà questa sera al Grande Fratello Vip?

Ecco un focus sulle anticipazioni della puntata di del 17 febbraio, come sempre in onda in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2020, puntata 17 Febbraio: anticipazioni, spoiler, presenze a sorpresa

Pronti alle anticipazioni del Grande Fratello Vip 2020? La 12° puntata prevederà delle importanti novità. Quali?

Aumentano le inquiline, e nella casa entrano i genitori di Paolo Ciavarro. Lunedì 17 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, il dodicesimo ‘match’ del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo vedrà grandi e forti emozioni.

Si passerà prima di tutto a conoscere l’esito del tele voto tra Serena Enardu e Fabio Testi e poi ci sarà una nuova inquilina nella casa mentre, invece, Paolo Ciavarro riceverà la visita dei genitori.

Secondo le anticipazioni potrebbe essere in arrivo Teresanna Pugliese nella casa. Considerato il posto vacante di Barbara Alberti che si è auto-eliminata, ben tre aspiranti potrebbero giocarsi l’ingresso al GF VIp. Tra queste si parla di un noto volto, quello della ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese. Sarà lei?

E poi, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi fanno visita al figlio Paolo. Paolo Ciavarro, sempre più avvicinatosi alla concorrente Clizia Incorvaia.

La mamma Eleonora Giorgi e il padre Massimo Ciavarro entreranno nella casa per parlargli. Di cosa? Non si sa se per consigli o rimproveri, ma di certo, per parlare di Clizia Incorvaia e della relazione nella casa.