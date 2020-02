Grande Fratello Vip 2020, puntata San Valentino: anticipazioni, eliminazioni e spoiler

Al Grande Fratello Vip 2020, si festeggia San Valentino e ci saranno grandissime novità: da una parte Serena e Pago sono al centro dell’attenzione, dall’altra c’è aria di crisi per Paolo e Clizia.

Cosa accadrà questa sera al Grande Fratello Vip quali le importanti novità? Ecco un focus sulle anticipazioni della puntata di San Valentino.

Grande Fratello Vip 2020, puntata San Valentino: anticipazioni su crisi e eliminazioni del 14 Febbraio

In diretta, nomination ed eliminazione nella undicesima puntata del GF VIP 4, che andrà in onda oggi 14 febbraio. Serata dedicata a San Valentino al Grande Fratello dove Alfonso Signorini cavalcherà le argomentazioni principali come quella su Serena Enardu e Pago.

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 segue la scia delle ultime vicende dalla casa. Dopo aver concesso a Pedro, il fratello di Pago di entrare nella casa per avere chiarimenti sui like che Serena ha messo alle foto del tentatore Alessandro Graziani ci saranno ulteriori sviluppi di questo intricato viluppo.

Tutti nel calderone: Alessandro Graziani, la tronista Giovanna Abate, e la stessa Tina Cipollari a cui sono state chieste informazioni. I due sarebbero stati visti insieme a settembre. Signorini racconterà tutto a Pago?

E poi ancora, tra i temi della puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip 2020 anche la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio, l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro son davvero innamorati?

Insieme ad Alfonso Signorini, si farà chiarezza. A Paolo saranno mostrate anche le parole di mamma Eleonora Giorgi che, al settimanale Chi, ha fa detto: “Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”, ha aggiunto.

E poi la domanda delle domande: chi andrà in nomination?