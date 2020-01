Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic autoerotismo hot, cosa ha fatto davvero (FOTO)

Che il Grande Fratello Vip 2020 fosse bollente lo si sapeva, ma che quest’anno si potessero toccare picchi davvero hot, forse no. Eppure, in queste ore, pare essere successo: su internet sta infatti spopolando un video di Rita Rusic che, in piena notte, all’interno della casa, sembra essersi dedicata ad una pratica particolarmente bollente.

Quale? Cosa ha fatto? Cosa è successo alla produttrice ed ex moglie di Cecchi Gori? E’ presto detto.

Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic autoerotismo hot: dubbi sul gesto (FOTO)

In piena notte, con una mano galeotta che è scattata tra le gambe, Rita Rusic ha scatenato i fan con quello che sembra essere autoerotismo. Ma è davvero così? Certo al Grande Fratello Vip 2020 non ci si annoia mai: ma Rita Rusic ha deciso di fare di più, e c’è da crederci che, dopo il suo gesto, gli ascolti saranno cresciuti.

Ma come è andata? Tramite una immagine video riprodotta dalla casa dei VIP del GF 4, la croata e italiana Rita Rusic si è mostrata mentre si tocca in modo chiaro le parti intime.

Le immagini sono chiare, come si nota.

Dopo aver conquistato il web le immagini però hanno anche alimentato un dubbio: cosa sta facendo davvero la produttrice cinematografica?

Premesso che si era alle 3.20 di notte, e dentro capsula room. Insomma, non proprio una fascia da boom di ascolti, il gesto sembra estemporaneo e non fatto a beneficio delle camere. Inoltre, con lei, in stanza, c’erano pure Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Questo porrebbe il dubbio che si tratti di qualcosa di hot.

Secondo alcuni, infatti, la donna si stava semplicemente passando una crema rigenerante. Comunque sia, le immagini hanno fatto scalpore. E cosa ne dirà Signorini, nella prossima puntata?