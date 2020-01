Grande Fratello Vip 2020: Salvo Veneziano squalificato: la nota di Mediaset

La decisione, anticipata dal giudizio tranciante di tantissime persone e telespettatori del GF VIP 2020, è arrivata: il Grande Fratello Vip 2020 ha squalificato Salvo Veneziano.

La scelta è diventata ufficiale. Salvo Veneziano viene squalificato dal Grande Fratello Vip 2020. Una decisione, si legge nella nota di Mediaset, arrivata a causa delle espressioni e affermazioni del concorrente che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma.

“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”.

Dopo la squalifica, ovviamente Salvo è costretto ad abbandonare la Casa e il reality. Di conseguenza, il televoto di questa settimana, che lo vedeva in corsa con Patrick Ray Pugliese, è quindi annullato. A questo problema si unisce quello che ha avanzato Striscia La Notizia, interrogandosi (e chiedendo al pubblico) se altri tre concorrenti non meritino la stessa punizione inflitta a a Salvo.

Nel mentre, essendo annullato il responso del televoto, viene fatto sapere che tutti gli utenti che hanno votato tramite sms verranno rimborsati.

Intanto, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la moglie di Salvo, Giusy Merendino aveva cercato di difendere il marito e di stemperare circa le espressioni di Salvo che erano state pronunciare nei confronti delle concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto.

aggiornamento ore 00,13

Ma cosa ha detto Salvo? Veneziano al Grande Fratello Vip 2020 aveva usato delle espressioni durissime su Elisa De Panicis in particolare. Accompagnato dalle risate degli altri uomini del privè, ha rivolto commenti verso Elisa, fantasticando un incontro molto intimo con lei. “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto.”

Parole che poi sono proseguite. “Quella è da scannare, scusate. (…) Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux“.

Aggiornamento ore 9,40

Grande Fratello Vip, polemiche: Salvo espulso e lite Nunez Imma Battaglia

Non è la prima delle polemiche del Grande Fratello Vip contraddistinto da grande attenzione mediatica, da ascolti tv che hanno spiazzato. In particolare è scoppiato il caso di Licia Nunez che nel corso della primissima puntata della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara, ha raccontato del presunto tradimento con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi.

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip Licia Nunez ha raccontato di essere stata tradita dall’allora compagna, Imma Battaglia. E l’ex ha deciso di replicare alle dichiarazioni della ex compagna. Tramite un post su Instagram piuttosto sentito e vibrante. Una replica, questa, che è parsa a dir poco furente. Che cosa ha detto Imma Battaglia?

Tutto nasce dopo le parole di Licia Nunez, l’ex attrice de Le Tre Rose di Eva e inquilina della casa del reality show di Alfonso Signorini: l’attrice pugliese ha affermato che la sa relazione con Imma Battaglia, è finita per via del tradimento dell’attivista con Eva Grimaldi, sposata di recente dopo il coming out avvenuto all’Isola dei Famosi. Imma Battaglia in un post ha dichiarato che non è stata detta tutta la verità durante la prima puntata del programma di Canale 5. Ecco le sue parole:

“Alfonso Signorini la verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”, ha postato Imma Battaglia su Instagram. In seguito, Imma Battaglia ha avuto altre apparizioni tv per rincarare la dose, dopo essere entrata anche nella casa per provare un chiarimento che non c’è stato.

Aggiornamento ore 12.45