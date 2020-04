Grande Fratello Vip 2020, tutti i finalisti: in tre in ballottaggio

Il Grande Fratello Vip sta arrivando alla sua conclusione, stasera la semifinale ha decretato i concorrenti che si giocheranno la vittoria finale. In 6 si contenderanno la finalissima: 4 sono stati scelti nell’ultima puntata, due invece verranno votati dal pubblico nel corso della settimana dopo un ballottaggio serrato.

A passare direttamente in finale sono stati: Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Aristide Malnati e per ultimo Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. In tre invece si contenderanno gli ultimi due posti rimasti per la finalissima, ossia Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia che verranno votati dal pubblico nel corso della settimana.

Il messaggio di Federico Rossi a Paola Di Benedetto

Una delle finaliste, Paola Di Benedetto, ha ricevuto una doppia gioia: l’accesso alla finalissima e un messaggio dal fidanzato Federico Rossi: “Ho vissuto questo distacco in maniera positiva, pensando a tutte le belle emozioni che avremmo vissuto una volta finita questa esperienza e ha funzionato. L’unico mio rammarico è che il mondo che hai lasciato il giorno del tuo ingresso non sarà lo stesso che vedrai una volta uscita da lì, ma sono sicuro che andrà tutto bene e quando tutto questo finirà, daremo ancora più valore alle piccole cose. Ci siamo quasi, non mollare”.