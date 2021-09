Grande Fratello Vip 2021, i dati di ascolto auditel del debutto su Canale 5

Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato il debutto del Grande Fratello Vip in questo Settembre 2021? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 13 Settembre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attira grande interesse.

Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, il grande fratello vip è di anno in anno un grande appuntamento, e prova ne sono i dati auditel. Dunque come è andato il debutto?

Grande Fratello Vip 2021, ecco come è andato il debutto su Canale 5

Nella serata di ieri, dunque, 13 settembre 2021, la sfida era su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.22 – con la replica de Il Commissario Montalbano – La Caccia al Tesoro che ha appassionato 3.669.000 spettatori pari al 18.29%. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.23 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha invece raccolto davanti al video 2.860.000 spettatori pari al 20.7% di share (GF Vip Night dall’1.29 alle 1.41: 1.037.000 – 27%. Sul target commerciale 15-64 il programma ha ottenuto il 22.6% (31.1% nei 15-24). I contatti sono stati 10.138.000.

Questo invece il confronto con la stagione passata.

lunedì 13 settembre 2021: 2.860.000 – 20.7%

lunedì 14 settembre 2020: 2.833.000 – 18.99%

Alfonso Signorini prende il via dunque con la sesta edizione del reality di Canale 5, la terza da lui guidata.