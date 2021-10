Grande Fratello Vip 2021, i dati di ascolto auditel su Canale 5

Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato ieri sera il Grande Fratello Vip in questo ottobre 2021? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 4 ottobre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attira grande interesse.

Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, il grande fratello vip è di anno in anno un grande appuntamento, e prova ne sono i dati auditel. Dunque come è andato?

Grande Fratello Vip 2021, ecco come è andato su Canale 5

Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.568.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.05 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share (GF Vip Night dall’1.11 all’1.19: 1.344.000 – 28%, GF vip Live: 802.000 – 19.1%). Su Rai2 – dalle 21.24 alle 0.09 – Quelli che il Lunedì ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 23.42 – la seconda puntata di Mystery Land ha intrattenuto 581.000 spettatori con il 2.8% (presentazione di 20 minuti: 619.000 – 2.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.330.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 12 minuti: 1.079.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.105.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 City Of Lies – L’Ora della Verità ha registrato 394.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 The Legend of Zorro segna 328.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 493 .000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito e 223.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio in replica. Sul 20 l’incontro di Qualificazione ai Mondiali Croazia-Slovacchia ha registrato 437.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Assassin’s Creed registra 361.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 98.000 spettatori con lo 0.4%. Su Rai Movie Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo ha ottenuto 490.000 spettatori con il 2.5%. Su Iris Il Padrino segna 455.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 La Casa tra le Montagne raccoglie 227.000 spettatori con l’1%. Sky Cinema Uno Quelli che mi Vogliono Morto ha raccolto 177.000 spettatori e lo 0.75%.