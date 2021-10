Grande Fratello Vip 2021, i dati di ascolto auditel su Canale 5

Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato ieri sera il Grande Fratello Vip in questo ottobre 2021? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 4 ottobre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attira grande interesse.

Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, il grande fratello vip è di anno in anno un grande appuntamento, e prova ne sono i dati auditel. Dunque come è andato?

Grande Fratello Vip 2021, ecco come è andato su Canale 5

Nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 dalle 21:39 alle 23:39 ha conquistato 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 all’1:08 ha incollato davanti al video 2.967.000 spettatori con uno share del 19% (Night dall’1:13 all’1:25 a 1.340.000 e il 27.5%, Live dall’1:31 all’1:37 a 656.000 e il 16.1%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 dalle 21 alle 22:32 ha interessato 656.000 spettatori (2.7%). A seguire Sposami, stupido! è la scelta di 327.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Colombiana ha raccolto 1.298.000 spettatori (6%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.295.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 816.000 e il 3.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.9%). Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Venom segna 512.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 479.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie C’era una volta il West è scelto da 455.000 spettatori (2.3%). Su Iris Il padrino 2 sigla 417.000 spettatori (2.5%).