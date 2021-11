Grande Fratello Vip 2021, i dati di ascolto auditel su Canale 5

Era come sempre molto atteso come uno dei programmi tv senz’altro di punta e più in odore di picchi importanti di share: ma come è andato ieri sera il Grande Fratello Vip in questo ottobre 2021? Collocato come sempre in pieno prime time nella serata di ieri 1 novembre nella rete ammiraglia del gruppo Mediaset, il fortunato format che porta i vip a riunirsi e rinchiudersi nella casa più spiata d’Italia come sempre attira grande interesse.

Non più e non solo a livello di seguito tv in quanto tale, ma anche contando tutto l’universo dei social che ne deriva, il grande fratello vip è di anno in anno un grande appuntamento, e prova ne sono i dati auditel. Dunque come è andato?

Grande Fratello Vip 2021, ecco come è andato su Canale 5

Nella serata di ieri, lunedì 1 novembre 2021, su Rai1 Crazy for Football – Matti per il calcio ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.811.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Il fidanzato di mia sorella ha interessato 941.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 3 Days to Kill ha raccolto 1.351.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report è visto da 2.211.000 spettatori pari al 10.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 703.000 spettatori (4.3%). Su La7 la prima puntata di Grey’s Anatomy 17 registra 354.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Spider-Man 2 segna 310.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 302.000 spettatori (1.7%).