Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara e Pupo opinionisti. Orario e data prima puntata, cast concorrenti, orario, canale 5, Alfonso Signorini

Iniziano ad arrivare le prime importanti rivelazioni e gli spoiler circa le novità che ci saranno all’interno del Grande Fratello Vip 4, il noto format televisivo che torna su Canale 5 e si preannuncia esplosivo e denso di adrenalina, con un solo obiettivo: intrattenere il pubblico e fare incetta di ascolti.

Che cosa bolle in pentola, e quali saranno le prime novità? Quando andrà in onda il programma e cosa c’è da aspettarci in relazione alla conduzione e alla linea ‘editoriale’ del reality forse più atteso del prossimo palinsesto Mediaset?

Ecco cosa c’è all’orizzonte e quelle che sono già delle vere anticipazioni. Sono stati, per appunto, già svelati due nomi di opinionisti ospiti nello studio del Grande Fratello Vip 4 ormai prossimo a aprire i battenti. Chi sono? Quando inizierà il programma? Ecco cosa c’è da sapere.

Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara e Pupo opinionisti.

Dunque, saranno Wanda Nara e Pupo i due nuovi opinionisti del programma di Canale 5, su quale tutta Mediaset sembra puntare molto. I due personaggi, notissimi per ovvi motivi e differenti ambientazioni professionali, andranno ad arricchire un parterre già di per sè esplosivo. Ecco allora: cosa c’è i cantiere?

Wanda Nara e Pupo opinionisti ma non solo. Prima di analizzare l’orario e la data della prima puntata, prima di capire se ci sono spoiler su cast concorrenti, regolamenti o vincoli, vediamo prima di tutto chi condurrà lo show reality di canale 5: ebbene, sarà, come anticipato, Alfonso Signorini.

Va detto, in prima battuta, che se Mediaset ha le idee chiare circa il cast di concorrenti, anche se trapela come sia ancora in via di definizione, le indiscrezioni al riguardo sono pochissime e nessuno o quasi vuole esporsi.

C’è però un vero capitano al comando del timone del reality. Infatti, la persona che condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip è Alfonso Signorini.

Arriva dunque per lui la vera e propria promozione. Alfonso Signorini è dunque promosso a conduttore del reality di Canale 5: sappiamo bene infatti come fino alla passata stagione egli abbia affiancato la padrona di casa Ilary Blasi. Come detto, con lui, ci saranno due nuovi opinionisti: Wanda Nara e Pupo. E le scintille non mancheranno di certo.

Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara e Pupo opinionisti. Quando inizia il reality e su quale canale

Come preannunciato da alcune indiscrezioni e spoiler che inizialmente non sembravano verosimili ma che, poi, invece, si sono evoluti fino ad assumere i crismi della concretezza, dunque la composizione del cast ‘in studio’ per così dire, del Grande Fratello Vip 4 è formata.

Da una parte è stato confermatissimo il disegno che ha dunque portato alla conduzione Alfonso Signorini, mentre dall’altra sono arrivati due personaggi pronti a dar grande verve come opinionisti, ovvero Wanda Nara e Pupo.

Mancava appena l’ufficialità, ma è giunta via social proprio dalla pagina ufficiale della trasmissione che come noto, riaprirà la casa più spiata d’Italia a partire da martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5. Salvo cambi dell’ultim’ora, certo.

“La casa più spiata d’Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5…condotto per la prima volta da @alfosignorini!

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: @wandaicardi27 e @pupoghinazzi!”

Questo è il messaggio social a cui facevamo riferimento. Come si sa i due personaggi non hanno bisogno di presentazioni.

Per Pupo è un ritorno a Mediaset ben quattordici anni dopo l’ultimo impegno.

Era il 2005 ed era sempre un reality: venne chiamato da Barbara D’Urso come inviato della seconda edizione de La Fattoria. Da allora grandi esperienze a tutto tondo nella Rai, con abbondanti conduzioni che ne danno una chiara immagine di personaggio schietto, sincero, esplosivo e divertente.

Per completare, sembra quasi perfetta la scelta ricaduta su Wanda Nara, che aggiunge il ruolo di opinionista al GF Vip a quello in corso a Tiki Taka.

Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi attualmente al Psg via Inter, è notissima a tutti per la sua fama sui social, i suoi post e le sue stories, ma anche e soprattutto per le foto molto provocanti che si sono aggregate alle querelle di natura contrattuale con cui ha lottato per i diritti del marito e calciatore.

Ex moglie di un altro calciatore, Maxi Lopez con cui ha avuto figli e ha rotto in modo complicato le relazioni proprio a partire dal rapporto con Mauro Icardi suo futuro marito, Wanda Nara ha avuto con l’attaccante argentino altri figli ed è una figura onnipresente nel panorama dei social.

