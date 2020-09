Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa: negativo al tampone Covid-19

Altra svolta all’interno dalla pirotecnica casa del Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. Nelle stesse ore in cui il GF VIP perde un pezzo, ovvero Flavia Vento, un altro componente, invece, rientra: si tratta di Tommaso Zorzi, che dopo il precedente problema sofferto, ha potuto riprendere laddove aveva temporaneamente lasciato.

Ma che cosa era successo in particolare? Andiamo a fare chiarezza sulla evoluzione del suo tipo di percorso appena iniziato nella casa più spiata dagli italiani.

Leggi anche: Flavia Vento lascia il Grande Fratello Vip: cosa è successo

Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa, cosa è successo

Per un vip che se ne va (Flavia Vento si è ritirata), ce n’è uno che torna. Tommaso Zorzi questa mattina è rientrato nella Casa e può proseguire regolarmente la sua avventura al Grande Fratello Vip 5.

Accusato un malore dopo la diretta della prima puntata di lunedì sera (con sinusite e febbre alta), il concorrente – considerate le paure relative ai rischi legati al covid – è stato isolato in attesa di riscontri per stabilire la sua permanenza o meno all’interno del reality. Ieri è stato costretto a lasciare la Casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione.

L’ombra Covid-19 per ovvie ragioni c’è (uno degli autori del reality, tra le altre cose, è positivo) e non si può far finta di nulla. Il nuovo tampone a cui è stato sottoposto l’influencer ha comunque dato esito negativo e Zorzi è rientrato nella Casa.

Venticinque anni, nato il 2 aprile 1995 a Milano, e dichiaratosi single, Tommaso Zorzi è popolarissimo su Instagram dove conta quasi 838.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Ma perché è famoso?

Figlio di una famiglia nota della cosiddetta ‘Milano bene’, ha vissuto per anni a Londra, dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Tornato a Milano, è diventato noto al pubblico televisivo specie tra i giovani tramite la partecipazione alla prima edizione di Riccanza, il docureality di Mtv. Ha partecipato poi al talent di Fox Dance Dance Dance e – in coppia con Paola Caruso – a Pechino Express. E’ stato inviato a Sanremo per La Vita in Diretta e, nel 2019, è tornato nel cast di Riccanza Deluxe.

Ha scritto il libro “Siamo tutti bravi con i ragazzi degli altri”, ha un suo canale su YouTube ed è molto attivo su Instagram. Ha confessato ai suoi genitori di essere gay quando aveva 18 anni. Entra nella Casa del GF Vip 5 da single. Entrava nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre.