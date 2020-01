Grande Fratello Vip, altri concorrenti a rischio espulsione dopo Salvo: ecco chi sono e perchè

Le polemiche, in casa del Grande Fratello Vip, non mancano mai. C’è chi sostiene, e non senza elementi di discussione a corollario, che fondamentalmente le polemiche e le tensioni siano un pò il sale dei reality show, così come in genere lo sono le urla, le discussioni e i momenti di caos all’interno di un pò tutti i programmi come avviene del resto nella vita di tutti i giorni.

Ma quest’anno, al di là dei dubbi circa gli ascolti e le forti concorrenze come quella del Cantante Mascherato, per il Grande Fratello Vip le tensioni sono partite subito.

Dopo il clamore del caso tra Imma Battaglia e Licia Nunez per via del presunto tradimento della prima nei riguardi della seconda con colei che poi sarebbe divenuta sua moglie (Eva Grimaldi) e le parole provocatorie di Antonella Elia per poter battere la concorrenza di Milly Carlucci, è esploso il caso dell’espulsione di Salvo Veneziano.

L’ex concorrente del Grande Fratello nip, rientrato dopo anni nella casa nella versione Vip è stato allontanato per le sue frasi sessiste. Ma potrebbe non essere il solo. A lui potrebbero seguire altri concorrenti. Chi sono? E perchè? Cosa succede nella casa del Grande Fratello Vip? E’ presto detto.

Grande Fratello Vip, altri concorrenti rischiano l’espulsione: ecco perchè

Al ‘Grande Fratello Vip’ dopo il clamore per le parole censurabili di Salvo Veneziano si scatena la caccia a quelli che possono essere definiti come ‘complici’. Chi sono o, per meglio dire, sarebbero?

Grande Fratello Vip 4 carico di tensioni in questi giorni: a una settimana dall’inizio il reality show dei vip ha già subito il primo terremoto dopo che la direzione del programma televisivo di Mediaset ha decretato la squalifica di Salvo Veneziano.

L’ex concorrente della prima edizione del GF, andata in onda nel 2000, ha infatti pronunciato frasi volgari e definite sessiste nei riguardi di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, protagoniste anche loro di questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Secondo alcuni però il caso potrebbe non essersi esaurito con questa decisione. Stando a una indagine di ‘Striscia la Notizia’ potrebbero infatti esserci le condizioni per eliminare almeno altri tre concorrenti. Tanto che Antonio Ricci ha proposto un sondaggio sui propri canali web ufficiali. “Quei tre sono da espellere?”, si domanda il TG satirico. Ma chi sono i tre?

I tre in questione sono: Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini che, per alcuni, andrebbero estromessi dal gioco. Il motivo? Sarebbe che i tre non hanno preteso da Salvo Veneziano di chiuderla con certe frasi, anzi, avrebbero riso di fronte alle affermazioni di Salvo.

C’è chi come Biagio Danelli, opinionista dei programmi di Barbara D’Urso, ha criticato aspramente i tre. “Patrick, Pasquale e Sergio dovrebbero essere espulsi allo stesso modo di Salvo. Alle nefandezze esclamate dal siciliano, non lo hanno corretto né dissuaso. Anzi, si sono messi a ridere e lo hanno pure emulato. Questo è promuovere il bullismo e non si può transigere contro forme di violenza di tale manifestazione ed intensità”.