Grande Fratello Vip, un concorrente vuole abbandonare. Ecco chi

Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai e, anche questa sera, arriveranno vibranti emozioni. Non si tratta, o non solo, dell’ingresso di Lory Del Santo o di quello probabile di Miriana Trevisan, e neppure o non appena unicamente delle storie d’amore che stanno nascendo o di quelle che si stanno inabissando.

C’è, infatti, un altro concorrente vuole abbandonare il reality: “Non sono qui per infognarmi”, ha detto. Ma di chi si tratta?

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Andrea Montovoli vuole lasciare il reality

Si tratta, infatti, di Andrea Montovoli sempre più intenzionato a quanto pare a lasciare il Grande Fratello Vip. Ma perchè? Da dove nasce la sua intenzione di dire addio al Grande Fratello Vip?

Il concorrente vuole davvero abbandonare il reality al grido di “Non sono qui per infognarmi”. Ma in che senso lo dice?

Dopo Carlotta Maggiorana, dunque pure un altro concorrente ha messo tra le ipotesi più probabili quella di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. E’, appunto, Andrea Montovoli: il quale, parlando con Paolo Ciavarro, ha esternato la sua volonta di lasciare il reality.

Ma perchè Andrea Montovoli abbandonerebbe il Gf Vip? La confessione dell’attore è chiara, lapidaria. Sotto le coperte per ripararsi dal freddo, Andrea ha confessato a Paolo.

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado.”, ha ammesso per poi chiarire. “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal”.

Sfogandosi ancora, ha chiarito il concetto “Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai. Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare” ha sottolineato, lasciando però tutto nel mistero.

Montovoli ha creato una bella amicizia con Ciavarro, ma non sembra molto nello spirito del Grande Fratello Vip.

Intanto, però in nomination questa settimana ci sono Adriana Volpe, Barbara Alberti, Fabio Testi e Michele Cucuzza, che è quello più a rischio.