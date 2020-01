Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 27 Gennaio: cosa succede dopo l’uscita di Barbara Alberti

Ore di attesa per la prossima ormai imminente puntata del Grande Fratello Vip, che questa sera in prima serata torna su Canale 5 e prepara un solito piatto ricco di pathos, novità e stravolgimenti. Quali? Cosa c’è da attendere questa sera al GF VIP 2020?

Tutte le anticipazioni relative alla puntata 27 Gennaio non possono non passare intorno alle vicissitudini che hanno visto per protagonista Barbara Alberti. Perchè? Cosa è successo alla scrittrice? E’ presto detto.

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 27 Gennaio:Barbara Alberti esce. Cosa cambia

Cosa succede al GF VIP, e in particolar modo a Barbara Alberti? Come noto ormai in queste ore, al Grande Fratello Vip si è registrato un forfait: Barbara Alberti lascia la Casa. Ma perchè?

La scrittrice è uscita dal gioco, e nel merito è giunto anche un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip. Sul profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip la nota ha chiarito gli estremi della situazione.

“Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la casa del #GFVIP per una indisposizione. Il televoto che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Non è tutto: Carlotta Maggiorana ha detto a Fernanda Lessa di essere in difficoltà e di non riuscire al momento a dire se può continuare o meno lo show. Dunque cosa accadrà, alla luce di questa vicenda, Aquesta sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:25 su Canale5 nella nuova puntata dal Grande Fratello Vip?

Intanto, via ai dubbi circa il perché Barbara Alberti abbia abbandonato Casa del Grande Fratello Vip e il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al di là delle critiche per alcune sue frasi contro Pasquale Laricchia, Paola Caruso e Valeria Marini l’uscita non è legata a dei provvedimenti nei suoi riguardi. Magari, al contrario, lo stress può aver peggiorato lo stato di salute della Alberti, costretta ora a un controllo medico.

Del resto questa decisione stravolge ancora una volta la linearità del televoto, come è accaduto con la espulsione di Salvo. Quali cambiamenti e correzioni penseranno gli autori? Lo scopriremo stasera su Canale 5.