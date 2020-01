Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata venerdì 24 gennaio: Serena Enardu contro Pago, avance a Clizia e nomination in anticipo

Stasera in tv ritorna il Grande Fratello Vip e sono previste scintille. Nell’appuntamento di venerdì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 sono previsti nuovi scenari piuttosto stuzzicanti. In particolare, secondo alcune anticipazioni, pare che Serena Enardu possa aveva un nuovo dialogo con Pago, intanto che Clizia, peraltro raggiunta dalle avances di Ivan, riceverà una lettera dalla figlia.

E poi i Vip se la vedranno con le nomination: Fernanda Lessa è stata la più votata. Dulcis in fondo ci sarà l’eliminazione di uno tra Carlotta e Ivan.

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata venerdì 24 gennaio: nomination a sorpresa

Al Grande Fratello Vip 2020 è svolta: ecco le nomination in anticipo. E a rischiare sono in diversi. Nelle scorse ore infatti i concorrenti hanno dovuto indicare un concorrente che vorrebbero eliminare.

In base a queste nuove dinamiche, ben 7 concorrenti hanno dovuto esprimersi in modo palese quanto a nomination. Le prime a farlo, in tal senso sono divenute Rita Rusic ed Adriana Volpe, che hanno puntato il dito contro Patrick Ray Pugliese ed Aristide Malnati. La Elia ha invece continuato la sua battaglia contro Fernanda Lessa.

Andrea Montovoli, Pago, Paolo Ciavarro ed Andrea Denver sono stati stati i concorrenti maschili chiamati a fare la loro nomination: Denver è stato indicato da 2 dei suoi 3 compagni, vale a dire Pago e Montovoli.

Pago ha indicato Denver perché “non mi fido ancora. Caffè a letto poi ti nomina“. Montovoli l’ha fatto “perché non è del tutto sincero“. Paolo Ciavarro ha puntato su Ivan Gonzalez “perché non abbiamo punti in comune“, mentre Denver su Patrick “perché non ci siamo ancora conosciuti bene“.

Questa svolta nel GF non ha fatto che generare malcontenti, come forse la produzione auspicava. In particolare, Aristide ha criticato Adriana per la scelta. “Il motivo è che io non faccio parte del mondo dello spettacolo, non si capisce bene chi faccia parte o chi non ne faccia parte, evidentemente se sono qui è perché ne faccio parte, no? E quindi se vado fuori mi dispiace meno, mi dispiacerebbe meno degli altri se andassi fuori’. Ma io sono qui per giocare, cioè. Anche a me dispiacerebbe. Cosa c’entra? “.

Quanto alle nomination nascoste? Fernanda ha ottenuto 3 nomination e invece Rita ne ha prese 2 al pari di Antonella Elia. Invece un voto a testa va a Carlotta, Paolo, Adriana Volpe, Barbara e Antonio Zequila.

Quindi, rischia Fernanda (4 voti) con Rita, Antonella, Andrea e Patrick con 2 voti ciascuno.

