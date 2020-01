Grande Fratello Vip, anticipazioni seconda puntata 10 Gennaio 2020: si completa il cast. Rumors: Serena Enardu rivedrà Pago nella Casa

Sta per tornare, con la sua seconda puntata il Grande Fratello Vip. Il reality arrivato alla sua quarta edizione, dopo una prima scoppiettante puntata e gli ascolti tv che hanno comunque fatto discutere, si appresta al secondo round in una settimana.

Il programma andrà anche a scontrarsi contro Il cantante Mascherato con Milly Carlucci, su Rai 1, e sarà dunque il banco di prova decisivo per constatare la tenuta del format quest’anno condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo.

Torna dunque in prima serata e si avvicina al piccolo schermo e ai tanti appassionati italiani con tutto un carnet di appuntamenti e ben quattro le reti televisive del gruppo Mediaset che lo manderanno in onda.

Ma cosa succederà questa sera 10 Gennaio 2020 nella seconda puntata del GF VIP 4? Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Grande Fratello Vip, anticipazioni seconda puntata: cast al completo e decisione su Serena

Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 condotta da Alfonso Signorini si è gisto una parte dei vip entrare in gioco: si è trattato di Paolo Ciavarro Andrea Denver, Paola Di Benedetto, e ancora di Clizia Incorvaia, Antonella Elia, e Pago, accanto a personaggi storici come Michele Cucuzza, Rita Rusic, Fabio Testi, alla molto discussa Licia Nunez (per via delle sue dichiarazioni sul presunto tradimento di Imma Battaglia, che poi ha replicato su Instagram, con Eva Grimaldi, ora moglie della attivista), e Adriana Volpe che si è fatta già notare per scaltrezza strategica.

Venerdì 10 gennaio 2020 cosa succederà? Ebbene, come si evince, entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 4 i personaggi mancanti. Di chi si tratta?

Di Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Aristide Malnati, e ancora di Elisa De Panicis, della scrittrice Barbara Alberti, di Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, e Andrea Montovoli. Sono già in Casa invece anche gli ex concorrenti del Grande Fratello prima edizione.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Serena Enardu rivedrà Pago nella Casa?

Serena Enardu e Pago sono, come si sa, protagonisti di una nota pagina di gossip estivo dopo Temptation Island Vip che ha segnato la conclusione della loro storia d’amore. A quanto pare emerge come Serena ritenga ci siano cose da chiarire e vorrebbe farlo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4.

Ma sarà il pubblico, tramite il televoto a decidere se la ragazza potrà avere un chiarimento con Pago all’interno in Casa. Secondo rumors, le probabilità in tal senso sono elevatissime.

Certo Pago guarderebbe all’ingresso della sua ex nella Casa con scetticismo e delusione, ma questo potrebbe rappresentare un elemento da audience non trascurabile. Di recente il cantante ha detto che il sentimento per Serena è ancora vivo. Cosa potrebbe succedere dentro la casa tra i due?

In questo senso di registra la posizione di Pupo che non ha appoggiato la richiesta di Serena di entrare nella casa. “Lei è alla ricerca di consensi, perché Pago ne è uscito benissimo lei un po’ meno. Non vorrei che facesse male a Pago ancora una volta”, ha detto durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip: i canali TV per vedere il reality

Anche in questa occasione per poter vedere la puntata del GF VIP 4 ci si può fare in quattro. Come noto, infatti, Canale 5, Italia 1, La5 e anche Mediaset Extra sono a disposizione della quarta edizione de Il Grande Fratello Vip.

Ci sarà la prima serata a cui seguirà una seconda serata per ben sette giorni su sette. Ma ecco tutti i dettagli. Su Canale 5 verranno trasmesse le puntate serali. Questo è il calendario delle puntate del GF 2020.

Si ricorda inoltre che nella fascia del daytime è prevista appunto una striscia quotidiana, che verrà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16.05 all’interno del ventaglio tra la fine di Uomini e Donne e Il Segreto.

Su Italia1 ci sarà un daytime del GF Vip, dal lunedì al venerdì alle 18.00. Alle 13.00, invece, la replica della breve striscia in onda il giorno prima su Canale 5.

Si passa poi invece a La5. Il canale ‘al femminile’ di Mediaset presenterà come in passato in prime time la replica delle puntate serali in onda su Canale 5.

In particolare: quella del lunedì verrà replicata il martedì, mentre l’appuntamento del venerdì invece andrà in onda la domenica.

La prima puntata di questa sera, che in modo eccezionale sarà trasmessa di mercoledì, sarà replicata pertanto domani, giovedì 9 gennaio..

E poi durante il giorno, ecco tante finestre live: tutti i giorni la diretta per dieci minuti alle 14.00 e alle 19.30 (mentre il sabato e domenica alle 19.00).. Non è finita: in seconda serata, dal lunedì alla domenica, ci si ritrova dalle 00.30 fino alle 3.00 circa.

E poi, ecco ancora Mediaset Extra: sul canale 34 si propone la ‘diretta no-stop‘ con la casa del GF VIP. L’appuntamento pertanto è tutti i giorni dalle 9.00 del mattino alle 6.00 del mattino.

A concludere, c’è Mediaset Play e il sito ufficiale del GF VIP: in streaming sui due canali arriverà come comunicato la diretta 24 ore su 24.