Grande Fratello Vip, ascolti tv, dati auditel e share ieri della puntata di ieri 26 Ottobre 2020

L’attesa era sempre elevata, e l’interesse mediatico costruito come sempre è al boom: il Grande Fratello Vip tornava ieri 26 Ottobre 2020 in tv con la nuova puntata della nuova stagione. “Grande Fratello Vip” si è rilanciato con una nuova eclettica puntata con gli inquilini della Casa. Che cosa è successo nella serata di ieri?

E quanti saranno stati gli spettatori che hanno seguito l’appuntamento di ieri con il GF VIP? Come sempre, in diretta su Canale5 il format più conosciuto tra i reality ha intrattenuto un interessante nugolo di spettatori. Ma quanti? Come sono i dati share e auditel della puntata di ieri sera 26 Ottobre 2020 del Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip dati ascolto puntata del 26 Ottobre

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno regalato insieme al conduttore ed agli opinionisti una serata brillante e carica di pathos all’interno della casa di Cinecittà. I venti “vip”, 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, e in prima serata su Canale 5, con un appuntamento, provano a scalare l’interesse e accumulare popolarità: e quanto agli ascolti?

Ieri, lunedì 26 Ottobre il reality condotto da Alfonso Signorini con una coppia di opinionisti brillante (Antonella Elia e Pupo), ha intrattenuto gli italiani. Ma quanti? Ecco i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, con tutti i confronti relativi ai programmi del prime time.

Nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Io Ti Cercherò ha conquistato 4.374.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 la tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il documentario sulle Presidenziali americane The Choice – La Scelta ha interessato 656.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.211.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 641.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Gomorra 3 in prima tv free segna 701.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove l’esordio di Riaccendiamo i Fuochi, con Francesco Panella, ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 la serie Daredevil registra .000 spettatori con il %..