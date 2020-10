Grande Fratello Vip, ascolti tv, dati auditel e share ieri della puntata di ieri 5 Ottobre 2020

L’attesa era sempre elevata, e l’interesse mediatico costruito come sempre è al boom: il Grande Fratello Vip tornava ieri 5 Ottobre 2020 in tv con la nuova puntata della nuova stagione. “Grande Fratello Vip” si è rilanciato con una nuova eclettica puntata con gli inquilini della Casa. Che cosa è successo nella serata di ieri?

E quanti saranno stati gli spettatori che hanno seguito l’appuntamento di ieri con il GF VIP? Come sempre, in diretta su Canale5 il format più conosciuto tra i reality ha intrattenuto un interessante nugolo di spettatori. Ma quanti? Come sono i dati share e auditel della puntata di ieri sera 5 Ottobre 2020 del Grande Fratello Vip?

Per chh si è perso la puntata ecco invece come fare a vedere le repliche.

Grande Fratello Vip dati ascolto puntata del 5 Ottobre

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno regalato insieme al conduttore ed agli opinionisti una serata brillante e carica di pathos all’interno della casa di Cinecittà. I venti “vip”, 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, e in prima serata su Canale 5, con un appuntamento, provano a scalare l’interesse e accumulare popolarità: e quanto agli ascolti?

Ieri, lunedì 5 Ottobre il reality condotto da Alfonso Signorini con una coppia di opinionisti brillante (Antonella Elia e Pupo), ha intrattenuto gli italiani. Ma quanti? Ecco i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, con tutti i confronti relativi ai programmi del prime time.

Nella serata di ieri, lunedì 5 ottobre 2020, su Rai1 ad accaparrarsi la copertina è Io ti Cercherò Con Gassmann che ha conquistato 4.857.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 invece l’attesissimo appuntamento con il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al piccolo schermo un totale di 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. In particolare poi, il Grande Fratello Vip Night ha fatto 1.503.000 – 29.4%).

Numeri diversi per la concorrenza: Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha fatto 1.428.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio inspiegabile ha invece ottenuto 1.314.000 spettatori (6.4%). E ancora, su Rai3 PresaDiretta ha realizzato 1.263.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica t 978.000 spettatori con il 5.4% di share.

Come si vede, continua ad essere serrata e in particolare contraddistinta da un duo concorrenziale molto spiccato, la lotta del prime time del lunedì, con Rai1 e Canale5 sempre in prima fila.