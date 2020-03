Anche il Grande Fratello Vip va verso la chiusura anticipata per via del Coronavirus. Come era ormai nell’aria da ore e giorni, il GF VIP di questa stagione farà calare il sipario con un pò di anticipo. Già, ma quando? E come l’hanno presa i concorrenti in gara?

Ecco tutte le reazioni, i cambiamenti in corsa in termini di regolamento e quel che accadrà.

Grande Fratello Vip, chiusura anticipata per Coronavirus: ecco quando e tutte le reazioni. Come cambia il regolamento

Alla fine è successo quel che in tanti auspicavano per ragioni di ovvia prevenzione: il Grande Fratello Vip Coronavirus chiude prima del tempo, perchè l’emergenza sanitaria e la situazione critica attuale in Italia, come nel mondo, impongono la scelta di porre fine con un tempo anticipato dello show. Quando succede, però?

Si saluta con anticipo quest’anno il Grande Fratello Vip: la colpa è del Coronavirus e non tutti al Grande Fratello Vip ne sono poi scontenti. Diverse le reazioni dopo che la realtà dei fatti ha imposto la chiusura anticipata del reality.

Il ‘Grande Fratello Vip 4′ finirà prima perchè il perdurare dell’emergenza Coronavirus in Italia non permette la sussistenza delle minime condizioni di sicurezza per gli addetti ai lavori, oltre che per i partecipanti.

La notizia è ufficiale e gli autori hanno già potuto avvisare i concorrenti ancora chiusi nella casa. Le reazioni di alcuni di loro sono state piuttosto diverse.

Adriana Volpe che è subito scoppiata in lacrime mentre Fernanda Lessa è apparsa molto contenta. Secondo le ultime novità pare che la data di chiusura è per la prima settimana di aprile, mentre in origine la finale era per il 27 aprile.

Non pochi sono stati quelli che hanno provato dispiacere a questa notizia, ma anche per via dello stress accumulato dopo la notizia del virus. Adriana Volpe ha pianto e ha subito a suo marito Roberto Parli ed alla loro figlia Gisele.

Anche Antonella Elia ha manifestato paura e si è commossa. Invece Fernanda Lessa l’ha presa con gioia, suscitando la reazione nervosadi alcuni dei suoi compagni di avventura come Patrick, Sossio Aruta e Denver che le hanno chiarito come in realtà fuori dalla porta della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’c’è una emergenza globale. Critiche dure per lei anche sui social network.