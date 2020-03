Grande Fratello Vip, concorrenti vengono informati del Coronavirus: ecco tutte le reazioni. Anticipazioni puntata 11 Marzo

Al Grande Fratello Vip c’è tensione e preoccupazione. No, per una volta non si tratta di liti tra concorrenti, né di questioni di tradimenti fuori o dentro la casa o di ripicche e strategie per qualche consenso in più. Si parla di coronavirus.

Sì, perchè la logica delle cose ha imposto anche agli autori del GF VIP di decidere di mettere gli inquilini a conoscenza della attuale emergenza in Italia.

Come sappiamo la regola clou della Casa del Grande Fratello, anche in versione Vip, impone il silenzio sulle cose che accadono all’esterno: ma di fronte alla tragedia dell’avanzata del Covid 19 non si può restare muti.

Ecco dunque che i concorrenti vengono informati del Coronavirus: e quali sono state le reazioni? Eccole.

Se ne parlerà molto questa sera nel corso della puntata in prima serata su Canale 5: i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 4’ hanno appreso della situazione che sta accadendo in Italia a causa del Coronavirus e le reazioni sono state di sgomento.

La drammatica realtà del Coronavirus Italia ha raggiunto anche la casa del ‘Grande Fratello Vip 4‘. Gli inquilini chiusi a Cinecittà non hanno creduto inizialmente alle parole con cui Alfonso Signorini e Michele Cucuzza li hanno informati di quanto sta avvenendo in queste settimane.

Tutti i vip hanno anche potuto assistere alla conferenza stampa del primo ministro, Giuseppe Conte che ha spiegato come tutta l’Italia sia considerata zona protetta.

Chi si è davvero preoccupata è Adriana Volpe e con lei Valeria Marini. La prima è parsa sgomente. “Siamo in ginocchio, l’Italia è in ginocchio. I commercianti sono in ginocchio. Chi andrà a comprare un divano? Una macchina? Uffici vuoti! Chi vuole litigare? Solo medici e pompieri lavoreranno. Come si arriverà a fine mese?”, ha ad esempio detto la 46enne di Trento.

Valeria Marini si accoda e ha paura. “Sarà meglio uscire il più tardi possibile dalla casa del Grande Fratello Vip 4”. Al contrario, Antonio Zequila ha proposto ai compagni di ritirarsi tutti in massa dalla casa e uscire insieme.

Viceversa la Volpe e la Marini invece hanno detto l’opposto. “Più che mai in questo momento è giusto non fermarsi ed andare avanti”.

La Volpe corrobora: “Dobbiamo essere orgogliosi di cercare, nel nostro piccolo, di portare compagnia alle persone che stanno in casa. Dobbiamo vivere normalmente. Essere più coesi e fare compagnia 24 ore al giorno ai telespettatori cercando di essere sempre noi stessi. Però pensando che possiamo fare delle discussioni che sono costruttive”.

Pare che già da questa puntata i vip vogliano sfruttare le loro abilità per intrattenere il pubblico con momenti di sfogo e vago, magari facendo mini show improvvisati, di cucina e di fitness.