Grande Fratello Vip, coronavirus, puntata speciale 11 Marzo 2020: anticipazioni, cosa succederà nella Casa

Sono giornate di vero pathos, di preoccupazione, ansia, paura, e purtroppo di contagi e decessi: è l’Italia al tempo del coronavirus e purtroppo non vi è luogo al mondo da in cui nascondersi da questo dramma. Neppure la casa più spiata e al contempo più isolata d’Italia è immune.

Stiamo parlando della casa del Grande Fratello Vip che salvo stravolgimenti, questa sera tornerà puntuale su Canala 5 in prima serata.

Cosa succederà? Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello Vip quanto alla puntata dell’11 marzo 2020? Si tratterà, a tutti gli effetti, di una puntata straordinaria. Ecco cosa si prevede.

Grande Fratello Vip, coronavirus, puntata speciale 11 Marzo 2020: anticipazioni su cosa succederà nella Casa

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip va dunque in onda questa sera su canale 5 a partire dalle 21,45.

Sarà una puntata diversa, unica, speciale: in primo luogo, in tempi di contagio, poichè il programma è in diretta tv non ci sarà pubblico in studio e pare che perfino il conduttore Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti, Wanda Nara e Pupo, potrebbero partecipare non in studio, dunque non sul piano fisico, ma in collegamento dal momento che gli spostamenti in Italia sono vietati o comunque soggetti a restrizioni.

La puntata, nonostante tutto, dovrebbe andare in onda in modo regola. Ma a cosa si va incontro? Che tipo di puntata sarà?

I concorrenti saranno ulteriormente informati su quanto sta succedendo in Italia al di fuori della casa di Cinecittà e si parlerà delle loro differenti reazioni.

In un secondo momento di andrà a parlare di televoto con Asia, Sara e Fabio in prima linea. L’uomo ha chiesto più volte al pubblico di essere eliminato: verrà preso alla lettera dagli italiani?

Si proverà anche a spostare l’attenzione su diversi altri argomenti più leggeri, si fa per dire, come la sequenza di liti all’interno della casa tra Antonella Elia e Valeria Marini e Fernanda Lessa e delle bordate di Teresanna Pugliese, la nota ex tronista di Uomini e Donne.

Del resto, molti si avvicinano al GF Vip con dubbio: tanti italiani hanno chiesto l’interruzione del reality visto quello che sta accadendo ma per ora a Mediaset non ci pensano.