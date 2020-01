Grande Fratello Vip: ecco i canali TV e gli orari dove vedere il reality da questa sera 8 Gennaio 2020

Sta per tornare, dopo una lunga attesa e una propaganda mediatica davvero incisiva: il Grande Fratello Vip si riprende la scena, la prima serata e si avvicina al piccolo schermo e ai tanti appassionati italiani con tutto un carnet di appuntamenti.

Per poter seguire il Grande Fratello Vip bisogna memorizzare canali, orari e appuntamenti speciali: sono quattro le reti televisive del gruppo Mediaset che se ne occuperanno.

Per poter fare chiarezza, abbiamo provveduto a stilare un elenco chiarificatore, così da aiutare i fan a seguire al meglio tutte le performance degli inquilini del GF VIP 2020.

Grande Fratello Vip: elenco canali TV e orari per vedere il reality

Canale 5, Italia 1, La5 e anche Mediaset Extra: per la quarta edizione de Il Grande Fratello Vip l’azienda del biscione si fa letteralmente in quattro.

Ecco la programmazione, gli orari e tutte le indicazioni delle quattro reti Mediaset che mostrerà agli italiani tutte le vicissitudini dei nuovi inquilini della Casa di Cinecittà.

Partendo dal presupposto che ci saranno degli appuntamenti in daytime, al centro di tutto, ovviamente, ci sarò la prima serata a cui seguirà una ricca seconda serata che andrà a coprire ben sette giorni su sette. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Grande Fratello Vip 2020: dove e quando seguirlo

Su Canale 5 verranno trasmesse ovviamente le puntate serali del reality. Come sappiamo quest’anno la conduzione è affidata a Alfonso Signorini. E’ anche possibile approfondire tutto il calendario delle puntate del GF 2020.

Si ricorda inoltre che nella fascia del daytime è prevista appunto una striscia quotidiana, che verrà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16.05 all’interno del ventaglio tra la fine di Uomini e Donne e Il Segreto.

Su Italia1 ci sarà un daytime del GF Vip, dal lunedì al venerdì alle 18.00. Alle 13.00, invece, la replica della breve striscia in onda il giorno prima su Canale 5.

Si passa poi invece a La5. Il canale ‘al femminile’ di Mediaset presenterà come in passato in prime time la replica delle puntate serali in onda su Canale 5.

In particolare: quella del lunedì verrà replicata il martedì, mentre l’appuntamento del venerdì invece andrà in onda la domenica.

La prima puntata di questa sera, che in modo eccezionale sarà trasmessa di mercoledì, sarà replicata pertanto domani, giovedì 9 gennaio..

E poi durante il giorno, ecco tante finestre live: tutti i giorni la diretta per dieci minuti alle 14.00 e alle 19.30 (mentre il sabato e domenica alle 19.00).. Non è finita: in seconda serata, dal lunedì alla domenica, ci si ritrova dalle 00.30 fino alle 3.00 circa.

E poi, ecco ancora Mediaset Extra: sul canale 34 si propone la ‘diretta no-stop‘ con la casa del GF VIP. L’appuntamento pertanto è tutti i giorni dalle 9.00 del mattino alle 6.00 del mattino.

A concludere, c’è Mediaset Play e il sito ufficiale del GF VIP: in streaming sui due canali arriverà come comunicato la diretta 24 ore su 24.