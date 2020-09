Grande Fratello Vip: ecco tutto il cast, chi sono gli inquilini VIP della casa più spiata d’Italia

Come ben noto, il 14 Settembre 2020 non è stato solo il giorno in cui moltissimi italiani si sono trovati faccia a faccia con il famigerato ritorno tra i banchi di scuola dopo il lungo stop per coronavirus, ma anche quello di un importante debutto televisivo: quello del ritorno del Grande Fratello Vip.

Dopo la precedente stagione, a sua volta condizionata, come tutto del resto, dallo sbocciare (in corso d’opera) della emergenza covid-19, ecco che adesso, nella giornata che anticipa la metà di Settembre è tornato il reality più noto, quello che porta a spiare per 24 ore al giorno un nugolo di persone.

In questo caso si parla della versione vip del programma, dunque del Grande Fratello Vip. Ma chi sono i concorrenti? E cosa sappiamo di loro? Andiamo a scoprirlo da vicino.

Grande Fratello Vip: l’elenco di tutto il cast

La casa del Grande Fratello Vip è aperta ufficialmente dal 14 Settembre e su Canale5 vedremo un cast molto variegato. Nella attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza lunedì 14 settembre, ecco dunque l’elenco dei partecipanti. Questi sono i 21 concorrenti del GF Vip:

– Adua del Vesco

– Andrea Zelletta

– Dayane Mello

– Denis Dosio

– Elisabetta Gregoraci

– Enock Barwuah

– Fausto Leali

– Flavia Vento

– Francesca Pepe

– Francesco Oppini

– Fulvio Abbate

– Guenda Goria

– Maria Teresa Ruta

– Massimiliano Morra

– Matilde Brandi

– Myriam Catania

– Paolo Brosio

– Patrizia de Blanck

– Pierpaolo Petrelli

– Stefania Orlando

– Tommaso Zorzi