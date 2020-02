Grande Fratello Vip, il figlio di Fabio Testi è in Cina ma lui non lo sa

Il Coronavirus sta mietendo vittime e terrore nel mondo. La pandemia si è allargata a macchia d’olio dopo aver trovato terreno fertile in Cina, a Wuahn per la precisione, focolaio del virus arrivato anche in Italia. Una piaga pericolosa che sta mettendo in ginocchio il paese asiatico, colpito in ogni suo aspetto dal veloce propagarsi della malattia.

Ormai ne parlano tutti, è inevitabile, forse troppo. Probabilmente gli unici all’oscuro di tutto sono i concorrenti del Grande Fratello Vip, che per regolamento devono limitare i contatti con l’esterno, pari quindi allo zero. Difficile pensare che la produzione non li abbia avvertiti di un problema così serio, resta il fatto che ufficialmente i concorrenti ne sono all’oscuro.

Fabio Testi, il figlio è in Cina

Questa sera scopriremo se i vip verranno messi a conoscenza della pandemia, che potrebbe preoccupare in modo particolare Fabio Testi. L’attore infatti, ha un figlio, Fabio Jr, che lavora in Cina, dove gestisce degli affari e da poco ha aperto un locale a Shanghai.

Il ragazzo non è ancora tornato in Italia, da capire se per sua scelta o per l’impossibilità di muoversi, in ogni caso sta bene, come ha assicurato il paparazzo Alan Fiordelmondo. Una notizia che potrebbe quindi sconvolgere la permanenza di Fabio Testi all’interno della casa del grande Fratello, che inizia delineare le prime tattiche e schieramenti.