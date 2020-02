Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 febbraio: caos Coronavirus Fabio Testi, Carlotta e televoto

Potrebbe essere la settimana chiave per capire quanto, e se, il GF VIP quest’anno ha retto e, semmai, cresciuto negli ascolti: perchè se è vero che la concorrenza di Mamma Rai resta sempre alta, è altresì importante sottolineare come oggi la puntata cadrà prima di Sanremo.

Come andrà, dunque, al Grande Fratello Vip? Continueranno le crescite degli ascolti nel programma di Signorini? Tutta Canale 5 e Mediaset si augurano di sì. Ma intanto, che cosa è previsto che accada in puntata? Ecco alcune delle principali anticipazioni.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 febbraio: caos Cina per il figlio di Fabio Testi, Carlotta vuol lasciare, televoto

Se all’interno della casa del Grande Fratello Vip non ci si annoia mai, ancor meno stasera. Arriva la nuova puntata sempre su Canale 5, e stando alle anticipazioni che riguardano la puntata del 3 Febbraio, non solo è in bilico la posizione di Carlotta Maggiorana, ma anche quella di Fabio Testi.

In questo caso, però, non si tratta di comportamenti scorretti né, come nel caso della ex miss Italia, di una nostalgia degli affetti. Anche se sempre si affetti e sentimenti si tratta. Infatti, a causa dei problemi legati al coronavirus, è stata diffusa la notizia per cui il figlio di Fabio Testi non sarebbe ancora rientrato dalla Cina. E non è dato sapere se Fabio Testi lo sappia o, nel caso venisse informato, cosa possa fare nel merito. Come si comporterà?

Per il resto al Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 febbraio parlano di momenti molto stuzzicanti. Gli autori, come svelato da Mediaset, daranno filo da torcere ai concorrenti: “Saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini”.

Ma quali? Lo scopriremo solo vedendo lo show. Intanto, all’interno della casa potrebbe entrare l’attrice Eva Robin’s, ma non come nuova concorrente. Inoltre, anche gli altri concorrenti verranno messi di fronte alla gravità del coronavirus, per magari dare conforto a Fabio Testi in merito alla sua scelta, visto che il figlio dell’attore sarebbe appunto tuttora bloccato in Cina.

E poi, ci sarà anche il televoto con protagonisti Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Chi avrà la peggio, non uscirà dalla casa ma sarà inserito nel televoto della prossima puntata.