Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivelazione shock: “Imma Battaglia mi ha tradita”

E’ iniziato col botto il Grande Fratello Vip, la quarta edizione della costola del GF dedicato ai vip con incursioni di ex gieffini condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Wanda Nara e del cantante e conduttore Pupo.

Cosa è successo? In primis è in bilico la posizione di Serena Enardu mentre Fabio Testi è finito alla eliminazione per poi rientrare in compagnia degli ex gieffini nip. Ma soprattutto sono emerse le rivelazioni di Licia Nunez in riferimento alla sua storia con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi.

Che cosa ha detto? Semplice: “Sono stata tradita da Imma Battaglia”, ha ammesso. Ma è andata proprio così? Cosa sappiamo al riguardo di questa faccenda?

Grande Fratello Vip, Licia Nunez: “Imma Battaglia mi ha tradita”

Oltre a essere divenuta sempre più popolare da tanti punti di vista, Licia Nunez è entrata nel Grande Fratello Vip, subito puntando sull’elemento più ‘social’ della sua vita privata. Quale?

La storia d’amore più importante dalla sua vita, e finita per un tradimento: quella con Imma Battaglia. Proprio così: secondo Licia, Imma Battaglia l’avrebbe tradita, e questo avrebbe posto fine alla loro relazione.

Dunque, l’attuale moglie di Eva Grimaldi avrebbe messo le corna alla conturbante Licia Nunez. Che, appena entrata nella casa del Grande Fratello ha rivelato a coinquilini e pubblico aspetti cruciali del suo fallimento amoroso.

L’attrice pugliese, all’anagrafe Lucia Del Curatolo, ha detto di aver amato una donna per 7 anni, che tutti sanno essere Imma Battaglia. Il loro rapporto era profondo e l’attrice credeva nell’amore eterno, fino alla svolta.

La fidanzata, Imma Battaglia, ora compagna Eva Grimaldi è finita, a quanto pare, proprio quando di Imma si è innamorata della bella attrice rompendo con Licia. “Io e Imma Battaglia ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta.”

E poi ha aggiunto, togliendo ogni dubbio, di essere andata oltre. “Da due anni ho un’altra compagna”. Non si conosce al momento molto sul suo conto, solo il nome, che dovrebbe essere Barbara.

Licia Nunez, ovvero sia Lucia Del Curatolo, è una concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2020’. L’attrice nota per aver interpretato il personaggio di Elena Monforte nella serie televisiva ‘Le tre rose di Eva’ ha un lungo excursus nella recitazione.

Infatti ha recitato nella soap ‘Vivere’ e ‘Incantesimo’. Molti la conoscono come detto anche per aver avuto una lunga relazione con Imma Battaglia. A breve entrerà insieme agli altri nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020‘. L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è mercoledì 8 gennaio alle ore 21:20.

Licia Nunez, classe 1980, è nota per aver iniziato la carriera come modella. Nel 2003, entra nel cast dell film ‘Alla fine della notte‘ di Salvatore Piscicelli, poi in soap come ‘Incantesimo‘ (interpretava Nicoletta Capirossi e ‘Vivere‘ (era Barbara Ponti) e soprattutto ‘Le tre rose di Eva’.

La relazione con Imma Battaglia è una pagina centrale della sua vita. Il profilo Instagram ufficiale dell’attrice è @licianunez, dove ha anche di recente pubblicizzato la sua partecipazione al GF VIP 2020.

Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez, carriera e soap opera

L’attrice de Le Tre Rose di Eva è nata a Barletta il 1° marzo 1980 e dai 17 anni ha iniziato a fare la fotomodella, per poi studiare recitazione e prendere parte a prodotti vincenti come Incantesimo, l’Ultimo Rigore e Vivere. Diventa nota nel 2012, quando viene interpreta Elena Monforte ne Le Tre Rose di Eva.

Ha condotto Notti Mondiali, Vivere da Campioni ed Eurogol. Ha partecipato come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Dima Pakhomov.

