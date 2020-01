Grande Fratello Vip, lite LIVE tra Valeria Marini e Antonella Elia: ecco perchè

Non è mancato niente nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, in una serata al cardiopalma che pare aver premiato, e decisamente, il GF VIP 2020 con ascolti in crescita. Sono successe davvero tante cose, tra emozioni, contestazioni, sfoghi, strategie e lacrime.

Nella casa del Grande Fratello Vip, in una puntata nella quale le nomination ha subito l’ennesimo scossone per via della vicenda della Alberti, si è ad esempio parlato delle lacrime di Carlotta Maggiorana per il padre. Ma soprattutto, si è discusso della nuova lite tra vip, quella tra Elia e Valeria Marini.

Ma perchè hanno discusso? Cosa è successo? Ecco come è andata

Grande Fratello Vip, lite LIVE tra Valeria Marini e Antonella Elia: come è andata

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non ci sono state solo le lacrime di Carlotta Maggiorana o il ritorno di Barbara Alberti, che ha voluto rientrare nella casa. Nè il picco più alto è stato lo scontro tra Rusic e Adriana Volpe.

A giocarsi la palma di momento clou della puntata, insieme al bacio appassionato da Licia Nunez e Barbara Eboli, nella puntata del 27 Gennaio del Grande Fratello Vip c’è stato il momento in cui Valeria Marini nella casa ha avuto uno scontro con Antonella Elia.

Il perchè è da far ricadere nelle frasi dure dette dalla Elia nei riguardi della Marini. Così, il Grande Fratello Vip è diventato il teatro della lite in diretta tra Valeria Marini e appunto la Elia.

Come sappiamo la puntata scorsa ha visto incontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Dopo l’acceso confrontro la showgirl è uscita dalla casa e i concorrenti hanno espresso vicinanza alla Rusic. Ma sono anche arrivati dei commenti piuttosto duri da parte della Elia che ha definito la Marini “un cesso totale, un tale mostro“.

I fan del Grande Fratello Vip, hanno fatto notare via social i commenti, ed allora gli autori del GF Vip per la puntata di ieri hanno pensato a un confronto tra la Marini e Antonella Elia.

Nel momento del confronto la Elia ha temuto che la presenza della Marini diventasse fissa nel programma e lei ha detto: “io resto. Sono la nuova coinquilina”. Così è iniziata la diatriba.

Valeria ha contrattaccato: “A me non interessa, mi scivola. Che tu dica che sono un cesso, basta metterci davanti allo specchio e poi vediamo”. Nessuna scusa da parte di Antonella Elia anzi.

“Non hai nessuna qualità, né umana né artistica. Sei capace di gonfiarti e tirare tutte le parti che puoi, sei tiratissima”. Il dialogo si è fatto così teso Signorini ha dovuto lanciare il freeze per evitare il peggio. Ma, si evince, la faccenda non finirà qui.