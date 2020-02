Grande Fratello Vip, notte hot tra Pago e Serena Enardu. Ecco cosa hanno fatto (FOTO)

Grande Fratello Vip sempre più bollente, focoso, accesso: cosa è successo questa volta? Nella casa più spiata d’Italia c’è stata, in effetti, una vera e propria notte hot. Tra chi? Ebbene, il clima ardente si è infiammato tra Pago e Serena Enardu.

Ecco come è andata tra i due, dopo gli equilibrismi e i pirotecnici momenti precedenti che hanno di fatto caratterizzato questa edizione del GF Vip 4. Cosa è successo, esattamente, tra i due?

Grande Fratello Vip, notte hot tra Pago e Serena Enardu.

Serena Enardu è tornata nella casa del Grande Fratello Vip portando un clima rovente, bollente. No, non si tratta in questo caso di polemiche o contestazioni: ma di una vera e propria notte infuocata tra lei e Pago. Questo significa che sono riappacificati?

Chi ha visto il programma e anche altre apparizioni tv precedenti, conosce come la relazione tra Pago e Serena Enardu sia capitolata dopo la partecipazione a ‘Temptation Island Vip‘.

Nel corso di quel programma Serena aveva fatto chiaramente capire di avere dubbi sulla relazione con il cantante sardo. Senza contare la estrema vicinanza della donna a un tentatore: da lì, ecco la rottura.

In seguito tanto Pago quanto Serena Enardu avevano detto di essere addolorati dalla chiusura della loro storia. E cosa c’è di meglio che il Grande Fratello Vip per chiarire le cose?

Ecco che l’ingresso del cantante nel GF VIP ha riportato a galla la curiosità mediatica sulla sua storia con Serena tanto che la produzione e anche Alfonso Signorini hanno voluto fare in modo che i due si incontrassero nella casa per eventualmente chiarirsi di fronte alle telecamere.

Dopo un primo tentativo, Venerdì scorso Serena è entrata nella casa e ha messo effettivamente le cose in chiaro con l’ex fidanzato. Fin troppo. Tanto che ci si domanda. Sarà ancora ex?

Grande Fratello Vip: notte hot tra Serena e Pago: i dettagli (FOTO)

Infatti, Serena e Pago si sono ritirati nella Capsule Room, e hanno potuto trascorrere una notte in intimità. I due nel letto matrimoniale si sono scambiati carezze e abbracci, scambiandosi altresì effusioni, parole dolci e, pare, qualcosa di più.

Dalle immagini infatti si sono captati dei movimenti sotto il piumone piuttosto eloquenti tanto che la produzione ha deciso di staccare le telecamere per lasciare loro più riservatezza.

Dunque torna il Sereno tra Pago e Serena? C’è un clima ‘pacifico’ in tal senso?

Forse la notte non pota troppo consiglio se infatti i due sono tornati a discutere al risveglio sulle ragioni della separazione. Pago, è ancora scettico: “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone la crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”.

