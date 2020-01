Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia eliminato. Paolo Ciavarro va in crisi: cosa è successo

Pasquale Laricchia è stato eliminato dal GF Vip. E’ uscito di scena anche lui, Pasquale Laricchia: dopo la puntata di ieri sera del GF VIP 2020, va fuori dal Grande Fratello Vip edizione numero quattro un’altra delle personalità di maggior spicco dal punto di vista mediatico del programma in sè. E, peraltro, un habitué del reality che ha cambiato il modo di fare Tv.

Dei personaggi ‘storici’ del GF dunque ora, dopo l’esclusione di Salvo, resta il solo Patrick Ray Pugliese: quanto durerà l’ultimo reduce del Grande Fratello nip nella casa dei vip?

Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia eliminato, Ciavarro va in crisi

Dunque il Grande Fratello Vip 2020 saluta un’altra delle figure storiche del reality. Pasquale Laricchia è stato eliminato nella puntata del 20 gennaio, lasciando come unico reduce Patrick Ray Pugliese. Come sanno i telespettatori di Canale 5, Pasquale Laricchia è uscito sconfitto al televoto, nel quale si scontrava proprio con Patrick e con Andrea Denver, che sono stati ‘graziati’.

Un’eliminazione che sembra in qualche modo legarsi ai fatti della passata puntata, quando sono usciti dal reality Salvo Veneziano, squalificato per le frasi su Elisa De Panicis, e poi Sergio Volpini, il noto Ottusangolo, citando la Gialappa’s Band.

Ma se i nip piangono, al Gf Vip 2020, neanche gli altri se la passano bene, vista la crisi di Paolo Ciavarro: “Non so se mio padre mi guarda, mi chiedo cosa pensi di me”, ha ammesso il giovane.

Ma cosa è successo? Al Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro parla dei suoi genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “Mamma so che mi sta guardando, papà non so e mi chiedo cosa pensi di me”. Il punto è legato alla presunta delusione per non essere riuscito a diventare qualcuno nel mondo del calcio: “È stato il primo vero contrasto con lui”.

Il figlio d’arte, nato dalla storia tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, nella puntata di lunedì 20 gennaio, ha parlato, come aveva fatto tramite confessionale del rapporto coi genitori, specie col padre.

“Con papà è completamente diverso, probabilmente ci sono cose che forse non gli ho mai detto, ma che so che lui sa. Poi ci sono anche un po’ di domande che ogni tanto mi faccio.”, ha detto, prima di chiedersi. “Non so se mi sta guardando papà, e mi chiedo cosa pensi di me.”

Paolo Ciavarro parla della storia del provino in Inghilterra, al Manchester City: “Non ho avuto la fame di andare e lottare per qualcosa di cui sono appassionato. Avevo talento e non sono riuscito a sfruttarlo”, ha ammesso.

“È stato il primo vero contrasto con papà ma io non ero maturo, mi dava contro e non capivo. È stata la prima delusione per lui.” , ha continuato, prima di parlare di televisione, programmi e Mediaset, e del daily di Amici, quando ha dimostrato bravura e talento. I genitori risponderanno ai dubbi del figlio?