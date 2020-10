Grande Fratello Vip: puntata oggi 5 ottobre 2020, anticipazioni, orario, canale e dove guardare le repliche e in streaming

Grande Fratello Vip torna oggi 28 settembre 2020 in tv: il “Grande Fratello Vip” si rilancia anche questa sera con una nuova brillante puntata tutta da vivere seguendo gli inquilini della Casa. Che cosa accadrà in questa puntata? In diretta su Canale5 il format per antonomasia dei reality ha nel piatto per quest’oggi delle sorprendenti novità. Quali? E dove, a che ora, e come fare per vedere il programma? E quali sono gli orari e le modalità per le repliche e lo streaming del Grande Fratello Vip.

Ecco tutto quello che ci occorre sapere sull’appuntamento odierno con il GF VIP di oggi 28 settembre 2020.

Grande Fratello Vip: puntata oggi 28 Settembre, cosa succede, orario e dove vedere repliche

Tutto gira intorno alle evoluzioni del “Grande Fratello Vip”: i concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti a far di tutto per emergere. I venti “vip”, continuano a vivere 24 ore su 24 di fronte alle telecamere, e in prima serata su Canale 5, con un appuntamento oggi lunedì 28 settembre sono pronti a farsi strada tra i consensi del pubblico. Come noto a guida del reality ancora una volta c’è Alfonso Signorini con una coppia di opinionisti formata da Antonella Elia e Pupo.

A vent’anni dal debutto in Italia di “Grande Fratello“, la quinta edizione vip porta alla vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, (la metà andrà in beneficenza), e alla notorietà, vero target dei vip che decidono di varcare la porta rossa.

Grande Fratello Vip: cosa succede oggi, e chi sono i concorrenti

I concorrenti a tutt’oggi presenti nella casa di Cinecittà sono: Dayane Mello, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Myriam Catania, Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Franceska Pepe e Tommaso Zorzi.

I 4 concorrenti in nomination questa settimana sono Franceska Pepe, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Nella puntata di stasera, ci sarà un’eliminazione.

Tra gli argomenti che verranno affrontati questa sera, si parlerà ipotetica della frase omofoba di Patrizia De Blanck, della lite tra Enock Barwuah e Myriam Catania e del caso Adua Del Vesco-Massimiliano Morra che ha coinvolto anche Matilde Brandi e Dayane Mello.

Nelle puntate precedenti già assistito alla scelta di Flavia Vento di lasciare il programma e al rientro di Zorzi dopo le preoccupazioni di salute, e poi ancora alle effusioni della Gregoraci. Dopo il debutto del primo gruppo (Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, e ancora poi accanto a loro ecco Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli), nella puntata di Venerdì 18 settembre è stato il momento dell’arrivo nella casa di Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La “convivenza” degli inquilini della Casa, insieme 24 ore su 24, è proseguita nella serata di Lunedì tra momenti di vero pathos. E oggi?

Grande Fratello Vip: dove vedere ogni puntata, repliche, streaming e fascia day-time

Come sappiamo il Grande Fratello Vip permette a tutti una ampia scelta di potere essere seguito senza alcune difficoltà. Oltre alla canonica prima serata su canale5 il lunedì e il venerdì, ci saranno delle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, ma non solo.

Infatti i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni.