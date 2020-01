Grande Fratello Vip, terza puntata: Salvo si scusa, il web critica lui ma anche Signorini: “Titoli sessisti, ipocrita”

Ieri sera la terza puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5 ha regalato ancora una volta le consuete pirotecniche dinamiche che, da anni, reggono i pilastri attorno a cui si deve di fatto il successo di questo e, in generale, degli altri reality di genere. Un appuntamento, quello col programma condotto come noto da Alfonso Signorini che, alla fine, sembra esser stato premiato quanto ad ascolti e che soprattutto, si è incentrato sul tema della settimana, quello al’esclusione dal reality di Salvo per via delle sue contestatissime dichiarazioni e delle tante immancabili polemiche che a questo tema, e non solo, si sono legate profondamente.

Del resto non è più un mistero come il richiamo del GF VIP, anche in questa quarta edizione, funga da eco e da rilancio di tanti altri programmi a corollario, e come anche rotocalchi, network e soprattutto il web entrino in modo profondo all’interno delle dinamiche e delle vicissitudini della Casa.

Non poteva essere da meno per il caso spinosissimo di Salvo che è stato affrontato in avvio puntata. Ieri sera al GF VIP? Cosa è accaduto e come è andata a livello quanto a Salvo e alla sua presenza al Grande Fratello Vip 2020 ieri mercoledì 15 gennaio?

Grande Fratello Vip, puntata 15 Gennaio: Salvo si scusa, il web critica lui e Signorini per i titoli di Chi

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 21,35 sempre su canale 5 ha visto l’apertura di Alfonso Signorini affrontare direttamente, e con veemenza, il tema della settimana. “Non è un processo”, ha più volte detto il conduttore. Ma le durissime parole di Salvo nei confronti di Elisa hanno spinto molti tra i circa 3 milioni e mezzo, di spettatori a interagire direttamente. Una pioggia di commenti social, specie su twitter.

Anche se, a farne le spese, non è solo l’ormai ex concorrente del GF VIP 4, ma anche il conduttore. Perchè? Cosa c’entra Signorini? E’ presto detto.

Nulla a confronto con il caso Salvo è valso uno spicchio così grande di puntata. Certo, non il confronto tra Serena Enardu e Pago, a cui hanno fatto da eco le parole dell’ex moglie del cantante, Miriana Trevisan; nè, di sicuro, il controverso rapporto tra Licia Nunez e Imma Battaglia, dopo le parole della prima relative al tradimento della seconda con Eva Grimaldi, che pure hanno preso molto spazio in questi giorni.

E’l’eliminazione di Salvo il fulcro della puntata. Il pubblico si è dimostrato netto nelle sue critiche, e i ha twittato contro lui e contro gli altri tre ex gieffini che, ridendo, hanno in qualche modo rischiato l’espulsione a loro volta.

Signorini ha aperto la puntata sciorinando tutto sulla squalifica di Salvo tra l’altro anche concorrente al centro del televoto poi stoppato: le frasi nei confronti delle donne in particolare di Elisa hanno riempito l’avvio del programma. Poi Salvo è entrato in studio. E lo ha fatto senza applausi, per una ragione di base: ovvero per scusarsi e affrontare il conduttore ed il pubblico provando a chiudere le polemiche.

Palesi le parole di Salvo Veneziano: “Chiedo scusa a mia moglie, mi ha protetto”, ha detto, ma non solo. Le sue dichiarazioni sono tutte improntate verso il ‘chieder venia’. “So di avere davanti a me una brava di persona”, ha spiegato comunque Signorini, “a volte capita di essere superficiali”. E lui, Salvo, ha ammesso: “Sono stato un co***one, è stato un attimo di gogliardia, nella mia testa. Volevo fare il pagliaccetto, ma mi sono reso conto che ho sbagliato. E ho chiesto scusa subito, ho detto Sto scherzando”.

Nel mentre, in sovra-schermo, continuavano ad arrivare i tweet di contestazione. Chi è stato interrogato al riguardo ha, del resto, preso una posizione più che altro allineata alla linea della conduzione. Lo stesso Pupo, che pure ha ammesso come ci sia spesso in situazioni del genere troppa ipocrisia, ha consigliato di stare sempre attenti a come si parla senza esagerare per mettersi in vista: “Non ti metto alla gogna ma pesa le parole”.

Per lui, per Salvo, alla fine arriva il perdono di Signorini: “Sei una persona di cuore, lo dimostra il fatto che hai ricordato Taricone nella prima puntata”.

Lui di contro ha reiterato il concetto: “Voglio chiedere scusa alla mia famiglia. A mia moglie, perché è passata come una che protegge un mostro. Io non sono un mostro, sono un bravo ragazzo.”

Lo stesso Salvo, insieme a Patrick, Pasquale (che se inizialmente è sembrato restio a farlo) e Sergio sono stati inoltre invitati a collaborare con un centro antiviolenza, ascoltando le storie di donne vittime. Cosicché, usando l’eco del GF, il tema della violenza contro le donne possa arrivare, nei modi corretti in cui è opportuno parlarne, a un numero maggiore di persone.

A concludere la parentesi Salvo, è l’arrivo della moglie di Veneziano, salita sul palco per abbracciare Salvo. La donna è stata elogiata da Signorini per il coraggio di averlo difeso in tv. Ma intanto, lo stesso Signorini è finito nel ciclone delle polemiche.

Ma perchè? Cosa ha fatto? Ebbene, tutto si ricollega proprio alla vicenda di Salvo e al modo più corretto e eticamente giusto in cui muoversi tra i meandri della comunicazione. In effetti, il web a Signorini imputa alcuni titoli di natura considerata sessista del suo settimanale Chi. In particolare uno. Ovvero?

Il web si schiera contro Alfonso Signorini, almeno in una buona fetta, per via di titoli reputati sessisti su Chi: “Ipocrita”, scrivono in diversi. Se il fervore con cui ha preso a cuore la battaglia contro la violenza sulle donne fa elogiare Signorini, d’altro canto il riflesso, sul web, è il ricordo, emerso da diversi tweet, di un titolo sessista del suo settimanale Chi che va in controtendenza con i nobili propositi del conduttore.

Come dimostra un tweet scelto a titolo di esempio, il titolo e la copertina, con tanto di foto, sembrano aver alimentato il livore di tanti spettatori. Che, ora, definiscono Signorini ipocrita.

Facciamo vedere questa foto a Signorini e chiedetegli chi è il sessista. Ipocrita! #GFVIP

