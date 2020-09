Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi nuovo protagonista

Sempre più vicino il ritorno del Grande Fratello Vip, che come ogni anno riprende da dove aveva lasciato. Con personaggi sempre nuovi, ovvio. Il cast inizia col tempo ad essere svelato: dopo Giada De Blanck e Elisabetta Gregoraci è il momento di Tommaso Zorzi. Il giovane, 25 anni, ha annunciato la sua partecipazione al reality show in un’intervista rilasciata a Chi.

“Preparatevi al Tommy Show. Se mi nominate sarò il vostro peggior incubo. Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”, ha fatto sapere Zorzi nel corso dell’intervista, apparendo più carico che mai per l’inizio dello show.

Tommaso Zorzi, chi è

Il 14 settembre la casa dalla porta rossa riaprirà i battenti. Sono tre i partecipanti svelati, nel corso dei giorni verrà presentato il cast completo. Tommaso Zorzi è stato l’ultimo annunciato. Chi è? E’ un giovane digital influencer, conta più di 800mila followers su Instagram, Non è nuovo al mondo della televisione.

In passato ha partecipato a Pechino Express, Riccanza e Dance Dance Dance su Sky. Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere la diatriba con Er Faina, attaccato duramente da Zorzi sul suo profilo Instagram. Il ragazzo sembra molto carico per la nuova esperienza televisiva, che lo consacra come uno dei volti emergenti dello showbiz italiano.