Grave incidente stradale in via Appia Nuova a Velletri

Grave incidente stradale in via Appia Nuova al km 36+500 a Velletri al km. Un centauro di Genzano di 49 anni alla guida di una moto sportiva Aprilia 1000, mentre viaggiava su una curva verso Velletri, dopo un sorpasso è stato toccato da un’auto che viaggiava verso Genzano. Il centauro è volato diversi metri ed è stato fermato dalla rete metallica di contenimento di un uliveto. L’auto, anziché fermarsi e prestare soccorso, è fuggita: i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio.

Le condizioni del 49enne sono apparse gravi fin da subito. Sul posto è atterrata un’eliambulanza ed è giunto anche un mezzo del 118 di Velletri, per stabilizzarlo e trasferirlo al San Camillo.

Sul posto la Polizia locale di velletri che ha avviato le indagini e sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il pirata alla guida di una Ford Focus grigia. È stata chiesta anche la collaborazione del comando di Polizia locale di Genzano per l’acquisizione delle immagini delle videocamere. La caccia all’automobilista è in corso: il conducente farebbe meglio a presentarsi spontaneamente alla polizia locale entro le prossime 24 ore per vedere alleggerita la sua posizione, visto che gli agenti sarebbero già sulle sue tracce dopo la visione dei filmati di alcune telecamere tra Velletri e Genzano.