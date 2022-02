Gravina: “Spero nella capienza degli stadi al 100% già da fine mese”

Gli stadi tornano a riempirsi. Da inizio marzo al 75%, da aprile al 100%. Almeno è questo il piano studiato dal governo. il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, spera però in un’accelerata: “Il 75% è già un passo avanti, ma mi auguro che, vista anche l’involuzione della pandemia, si possa partire con il 100% già a fine mese”, dice ai microfoni di Radio Anch’io sport di Radio1 Rai.

Dagli stadi al Mondiale, altro tema fondamentale: “Mi auguro che la Lega di Serie A possa concedere qualche giorno a Mancini, perché se l’Italia non si qualificasse sarebbe una brutta pagina per il calcio, nel nostro paese ma anche per il panorama del calcio mondiale”. Il riferimento è agli spareggi per la qualificazione in Qatar.

“Noi dobbiamo qualificarci, siamo nelle condizioni di poterlo fare – continua Gravina. – Ci siamo complicati la vita da soli sbagliando quei due rigori, e ora abbiamo due partite importantissime da vincere. L’Italia ha sempre dimostrato che quando è in difficoltà reagisce con grande determinazione”.

“Il rinvio il 20 marzo? L’abbiamo già chiesto, è chiaro che il calendario di Serie A sia super intasato, ma ci auguriamo che la Lega possa concedere tempo in più a Mancini. Il progetto Nazionale resta vivo e non si esaurisce con la vittoria agli Europei o una mancata qualificazione, si va avanti. Bisogna togliere le ragnatele che in tanti anni si sono formate nel nostro mondo”, conclude.