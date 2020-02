Grazia Di Michele: chi è la cantante e coach di Amici di Maria de Filippi

Grazia Di Michele è una cantautrice italiana, autrice di numerosi brani di successo e salita alla ribalta anche come insegnante di canto nel popolare talent Amici di Maria De Filippi.

Grazia Di Michele: chi è, età, Instagram, marito, figli, anni e canzoni della cantautrice e coach di Amici

Nata a Roma il 9 ottobre 1955, Grazia Di Michele debutta negli anni Settanta in ambito musicale, con il suo primo album denominato Cliché. Passano cinque anni prima di avere il secondo lavoro, denominato Ragiona col Cuore, scritto con sua sorella Joanna.

In contemporanea la cantautrice lavora anche in tv per diversi programmi musicali targati RAI, e gestisce un locale frequentato da tanti musicisti italiani, il Johann Sebastian Bar.

La cantante continua a produrre album e debutta a Sanremo nel 1990 con il brano Io e mio padre, cantato con Nicolette Larson. Ritorna anche l’anno seguente con la canzone Se io fossi un uomo, suo grande successo. La terza partecipazione è nel 1993 insieme a Rossana Casale, con Gli amori diversi.

Dopo essersi dedicata maggiormente alla famiglia, inizia il percorso di insegnamento presso L’Università della Musica di Roma e approda in teatro con diversi spettacoli.Inoltre Grazia Di Michele si è laureata di recente in Giurisprudenza, nel 2013 quando aveva 57 anni.

Per quanto riguarda la vita privata, Grazia Di Michele ha sempre mantenuto il riserbo sulla sfera sentimentale ma si sa he ha un figlio, Emanuele, ormai ventenne. Non si sa nulla invece sul padre del ragazzo.